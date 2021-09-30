Alman Meclisi başkanlığına sürpriz Türk isim

Almanya'da Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) dibe vurduğu ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) küllerinden yeniden doğduğu seçimlerden sonra gözler koalisyon görüşmelerine çevrildi. Ancak kulislerde kimin başbakan, kimlerin bakan olacağının yanı sıra meclis başkanının da kim olacağı konuşuluyor.

UYUM BAKANI'YDI

Der Tagesspiegel gazetesi mecliste çoğunluğu elinde bulunduran SPD'li kaynaklara dayanarak verdiği haberde, meclis başkanlığı için Aydan Özoğuz'un isminin geçtiğini belirtti. 12 yıldır SPD'de milletvekili olan Aydan Özoğuz, bir dönem Federal Hükümetin Göç ve Uyumdan sorumlu Devlet Bakanı olarak da görev yaptı. Aydan Özoğuz, seçilmesi durumunda Federal Meclis'teki ilk Türk kökenli meclis başkanı olacak. Özoğuz'un göçmen kökenli olmasının yanı sıra parti içinde yüzde 42'ye tekabül eden SPD'li kadın milletvekillerini de temsilen meclis başkanı olabileceği konuşuluyor. SPD'ni yeni dönemde meclis başkanının kadın olmasında ısrarcı olduğu da ifade edildi. Meclis başkanının bir ay içinde seçilmesi bekleniyor.

SCHOLZ'A YAKIN İSİM

Hürriyet'in haberine göre, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) tecrübeli siyasetçileri arasında yer alan Aydan Özoğuz, yeni yasama döneminde başbakanlığın en güçlü adayı olan Olaf Scholz'a yakınlığıyla biliniyor. Özoğuz, Scholz'un önerisiyle 2001 yılında o zamanlar SPD üyesi olmadığı halde listeye alınarak 5'nci sıradan Hamburg Eyalet Parlamentosu'na seçildi. Özoğuz 2004 yılında SPD'ye üye oldu.

2005 yılında yeniden Hamburg Eyalet Parlamentosu'na seçilen Aydan Özoğuz, 2009 yılında yapılan genel seçimlerde ise Federal Meclis'e (Bundestag) seçildi. 2011-2017 yılları arasında partisinin genel başkan yardımcılığını yapan Aydan Özoğuz, 2013-2018 yılları arasında da Federal Hükümetin Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. Özoğuz, 2017 yılında bu yana SPD Merkez Karar yürütme kurulu üyesi.

ATHENA GÖKHAN VE HAKAN'IN KUZENİ

Aydan Özoğuz, 1967 yılında işçi ailesi çocuğu olarak Hamburg'da dünyaya geldi. Türkiye'nin ünlü müzik grubu Athena'nın üyeleri Gökhan ve Hakan Özoğuz kardeşlerin kuzeni olan Aydan Özoğuz, 1994 yılında Hamburg Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı fakültesinden mezun oldu. 1994-2009 yılları arasında Körber Vakfı Uyum projeleri koordinatörlüğü yaptı. Özoğuz bir çocuk annesi.

IRKÇILARIN HEDEFİ OLDU

Aydan Özoğuz, 2017'de yaptığı, "Alman öncü kültür" taleplerine yönelik eleştirisi nedeniyle aşırı sağcı parti AfD'nin hedefi haline geldi. AfD Genel Başkanı Alexander Gauland, 2017'de Eischfeld kentinde katıldığı bir seçim kampanyasında Aydan Özoğuz'un ismini vermeden, "Onu Eichsfeld'e davet edin ve sonra ona özellikle Alman kültürünün ne olduğunu anlatın. Bundan sonra bir daha buraya gelmeyecektir ve Tanrıya şükürler olsun ki onu Anadolu'da imha edeceğiz" demişti.

GÖÇMEN KÖKENLİ 83 MİLLETVEKİLİ

ALMANYA'da göçmen kökenli 83 milletvekili Federal Meclis'e girdi. Uyum Medya Servisi'nin verilerine göre 735 milletvekili arasında göçmen kökenli 83 parlamenter yer aldı. SPD'den 35, CDU/CSU'dan 9, Yeşiller'den 16, FDP'den 5, AfD'den 6 ve Sol Parti'den 11 göçmen kökenli milletvekili seçildi. Bunlardan 19'u Türkiye kökenli. Göçmenlerin temsil oranı yüzde 11.3'e yükseldi. Son Federal Meclis'te 709 milletvekilinden 58'i göçmen kökenliydi. Almanya'da göçmen nüfusun oranının yüzde 26 olduğu, dolayısıyla temsilin hâlâ az olduğuna işaret edildi.