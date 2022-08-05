Alman itiraf etti: Türkiye'yi hesaba katamadık
Kaynak: Ensonhaber
Alman günlük gazetesi Welt'de çıkan haberde Türkiye'nin S/İHA üreticiliğinde dünyanın en etkin güçlerinden biri haline gelmesine değinildi.
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği S/İHA'lar dünya çapında adından söz ettirmeye devam ediyor.
Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2'ler Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde ve Ukrayna'nın Rusya'ya karşı verdiği mücadelede büyük rol oynadı.
Dünyada önde gelen birçok medya kuruluşunun da dikkatini çeken bu başarılar Alman Welt gazetesinde de yazıldı.
"Kimse Türkiye'yi üst düzey askeri teknoloji üreticisi olarak hesaba katmıyordu"
Welt'te çıkan "Türkiye'nin drone gücündeki inanılmaz yükselişi" başlıklı haberde, "Türkiye'nin; dünyanın en aktif S/İHA güçlerinden biri olması, Batı'da soğuk duş etkisi yarattı. Zirâ kimse Türkiye'yi üst düzey askeri teknoloji üreticisi olarak hesaba katmıyordu. Türk drone Bayraktar TB2 sektörü değiştirdi. Ukrayna savaşında, Ukrayna ordusunun etkili bir silahı haline geldi" ifadelerine yer verildi.
BAYRAKTAR TB2'nin temel uçuş performans kriterleri
18,000 Feet Operasyonel İrtifa
27.000 Feet Maksimum İrtifa
27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi
Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)
Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği
GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği
Teknik özellikleri
Haberleşme MenziliLOS
Kalkış ve İnişPist (Otomatik)
Seyir - Maksimum Hız70 knot - 120 knot
Maksimum Kalkış Ağırlığı650 kg
Operasyonel - Maksimum İrtifa18.000 feet - 27.000 feet
Havada Kalış27 Saat
Faydalı Yük Kapasitesi150 kg
Kanat Açıklığı12 mt.
Faydalı Yük - ISRDeğiştirilebilir EO/IR/LD ya da Çok Amaçlı AESA Radar
Yükseklik2.2 mt.
Faydalı Yük - Mühimmatlar4 Adet Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmat
Uzunluk6.5 mt.
Yakıt Kapasitesi / Tipi300 Litre / Benzin
İtki Tipi100 Hp İçten Yanmalı
Enjeksiyonlu Motor
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