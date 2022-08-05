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05 Ağustos 2022 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2022 Cuma 09:00:00

Alman itiraf etti: Türkiye'yi hesaba katamadık

Kaynak: Ensonhaber

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Alman günlük gazetesi Welt'de çıkan haberde Türkiye'nin S/İHA üreticiliğinde dünyanın en etkin güçlerinden biri haline gelmesine değinildi.

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği S/İHA'lar dünya çapında adından söz ettirmeye devam ediyor.

Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2'ler Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde ve Ukrayna'nın Rusya'ya karşı verdiği mücadelede büyük rol oynadı.

Dünyada önde gelen birçok medya kuruluşunun da dikkatini çeken bu başarılar Alman Welt gazetesinde de yazıldı.

"Kimse Türkiye'yi üst düzey askeri teknoloji üreticisi olarak hesaba katmıyordu"

Welt'te çıkan "Türkiye'nin drone gücündeki inanılmaz yükselişi" başlıklı haberde, "Türkiye'nin; dünyanın en aktif S/İHA güçlerinden biri olması, Batı'da soğuk duş etkisi yarattı. Zirâ kimse Türkiye'yi üst düzey askeri teknoloji üreticisi olarak hesaba katmıyordu. Türk drone Bayraktar TB2 sektörü değiştirdi. Ukrayna savaşında, Ukrayna ordusunun etkili bir silahı haline geldi" ifadelerine yer verildi.

BAYRAKTAR TB2'nin temel uçuş performans kriterleri

18,000 Feet Operasyonel İrtifa

27.000 Feet Maksimum İrtifa

27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

Teknik özellikleri

Haberleşme MenziliLOS

Kalkış ve İnişPist (Otomatik)

Seyir - Maksimum Hız70 knot - 120 knot

Maksimum Kalkış Ağırlığı650 kg

Operasyonel - Maksimum İrtifa18.000 feet - 27.000 feet

Havada Kalış27 Saat

Faydalı Yük Kapasitesi150 kg

Kanat Açıklığı12 mt.

Faydalı Yük - ISRDeğiştirilebilir EO/IR/LD ya da Çok Amaçlı AESA Radar

Yükseklik2.2 mt.

Faydalı Yük - Mühimmatlar4 Adet Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmat

Uzunluk6.5 mt.

Yakıt Kapasitesi / Tipi300 Litre / Benzin

İtki Tipi100 Hp İçten Yanmalı

Enjeksiyonlu Motor

Etiketler : baykar bayraktar tb2 siha iha
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