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31 Temmuz 2023 Pazartesi 15:55:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 15:55:00

Alman istihbaratçıdan aşırı sağcı "AfD" uyarısı

Kaynak: AA

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Almanya'da İç İstihbarattan Sorumlu, Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı (BfV) Thomas Haldenwang, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) içinde ılımlı siyasetçilerin etkisinin azaldığı ve anayasa karşıtı akımların ise etkisinin arttığı konusunda uyarıda bulundu.

Alman Haber Ajansına (DPA) açıklamada bulunan Haldenwang, AfD'nin son parti toplantısında delegelerin gelecek yıl yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri için tartışmalı adaylar seçmesinin "endişe verici bir gelişme olduğunu" söyledi.

Haldenwang, ılımlı siyasetçilerin parti içinde etkisini kaybettiğini savunarak "Bu, parti içinde etkisi artmaya devam eden güçlü anayasa karşıtı akımlar olduğu yönündeki değerlendirmemizi bir kez daha kanıtlıyor." dedi.

Adayların tam listesi ve partinin Avrupa Parlamentosu seçimleri programının henüz kesinleşmediğini hatırlatan Haldenwang, "Ama geçmişte özgür, demokratik anayasal düzenimizle bağdaşmayan pozisyonlarla dikkatleri üzerine çeken kişilerin, önümüzdeki Avrupa Parlamentosunda AfD grubunda yer alacakları şimdiden belli oldu." ifadesini kullandı.

Göçmen ve Müslüman karşıtı olarak bilinen AfD, ülkede yapılan son anketlere göre, Başbakan Olaf Scholz'un Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ve hükümetin diğer koalisyon ortakları Yeşiller ve Hür Demokrat Partinin (FDP) önünde yüzde 20 civarında oyu bulunuyor.

Etiketler : almanya iç istihbarat aşırı sağcı AfD
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