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17 Kasım 2021 Çarşamba 22:27:00 - Güncelleme:17 Kasım 2021 Çarşamba 22:28:00

Alman Gelecek Ödülü'ne BioNTech kurucuları layık görüldü

Kaynak: AA

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Bu yıl 25'incisi verilen Alman Gelecek Ödülü koronavirüs aşısını geliştiren Uğur Şahin, Özlem Türeci, Christoph Huber ve Katalin Kariko'nun oldu.

Almanya Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Frank-Walter Steinmeier'in 250 bin euro değerindeki ödülü Berlin'de BioNTech şirketi kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile Christoph Huber ve Katalin Kariko'ya takdim ettiği ifade edildi.

Açıklamada, bilim insanları ekibinin, mRNA üzerinde yıllarca süren araştırmalara ve Kovid-19'un katlanarak yayılacağına dair öngörüye dayanarak virüse karşı aşı geliştiren ilk kişiler oldukları vurgulandı.

"BİONTECH KOVID-19'A KARŞI MÜCADELEDE BİR DÖNÜM NOKTASI"

Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Anja Karliczek, ödüle ilişkin yaptığı açıklamada, BioNTech'in pandemide elde ettiği başarının çığır açıcı ve ilham verici olduğunu söyledi.

"Güvenli ve etkili bir aşının geliştirilmesiyle BioNTech araştırmacıları dünya çapında milyonlarca insanın hayatını kurtardı ve onların ciddi hastalıklardan korunmasına katkıda bulundu. Böylece BioNTech, bir yıl içinde Kovid-19 pandemisine karşı mücadelede bir dönüm noktası oluşturdu. Bu başarıya, uzun yıllara dayanan araştırma fonumuzla katkıda bulunabildiğimiz için gurur duyuyorum."

Almanya'da Cumhurbaşkanı, seçkin araştırma ve geliştirme projelerini Alman Gelecek Ödülü ile onurlandırıyor.

Etiketler : kovid 19 almanya ödül
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