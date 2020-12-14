  • BIST
    1393.25
  • Dolar
    7,8506
  • Euro
    9,5516
  • Altın
    462,0520
İstanbul
11 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kabine toplandı: Kira ve fatura müjdesi yolda...
Alman Cumhurbaşkanı'ndan flaş açıklama: Durum çok ciddi
İsrail'den Biden'a Türkiye uyarısı: Aranı iyi tut
Bakan Selçuk duyurdu: Kamu işçilerinin ilave tediyeleri bugün hesaba yatıyor
Paşinyan'ın korktuğu başına geldi
MİT'ten İran'lı ajanlara nokta atışı darbe
Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren yeni savunma bütçesini veto edecek
Genç gönüllüler sahada
WhatsApp masaüstü sürümü kararıyor
Yardım için kolyesini satıyor
İşleri açıldı
Agresif sevgili
Evlilik değil ayrılık haberi geldi
İyileşti spora koştu
Minik Azra
Ben ölünce arkamdan gülsünler
Aşk acısı şarkı yazdırdı
Sette de yan yanalar
Klip arkadaşı Emre
Spor bahane tektaş şahane
Hande, Kerem'e hayır diyemedi
Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitim için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz
Ağrı kesiciler böbreklere zararlı
Rüzgarlı havada gözlük takmak şart
14 Aralık 2020 Pazartesi 16:11:00 - Güncelleme:14 Aralık 2020 Pazartesi 16:11:00

Alman Cumhurbaşkanı'ndan flaş açıklama: Durum çok ciddi

ABONE OL

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, "Virüsün üzerimizde hala etkisi var. Bu nedenle çarşamba gününden itibaren, kamusal ve özel hayatımız Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinde hiç olmadığı kadar ciddi şekilde kısıtlanacak. Durum çok ciddi." açıklamasında bulundu.

AA'da yer alan haberde Frank Walter Steinmeier yayımladığı görüntülü mesajında, Kovid-19 salgınının kontrolden çıkma riski bulunduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Virüsün üzerimizde hala etkisi var. Bu nedenle çarşamba gününden itibaren, kamusal ve özel hayatımız Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinde hiç olmadığı kadar ciddi şekilde kısıtlanacak. Durum çok ciddi. Bir haftada binlerce ölüm ve kontrolden çıkma tehdidinde bulunan bir salgın mevcut. O nedenle sert önlemler almak zorundayız."

"MÜCADELE ÇABALARI YETERLİ DEĞİL"

Her gün on binlerce kişinin virüse yakalanması ve yüzlerce kişinin buna bağlı hayatını kaybetmesinin Kovid-19 ile mücadele çabalarının yeterli olmadığını gösterdiğine dikkati çeken Steinmeier, bu nedenle daha tutarlı davranılması gerektiğinin altını çizdi.

Yaklaşık bir yıldır salgının devam ettiğini hatırlatan Steinmeier, şu an önemli olanın sağlığın korunması ve hayat kurtarılması olduğunu belirtti.

"BU KRİZİ AŞACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı, gelecek günlerin herkes için sınav niteliğinde olduğunu ifade ederek "Son birkaç ayda hepimiz uzun yol katettik, birlikte ve birbirimizi düşünerek devam edelim ve sonuna gelelim. Salgının geleceğimizi çalamayacağından eminim. Bu krizi aşacağız. Başarılı olmalıyız." dedi.

Etiketler : almanya cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier
Ünlü oyuncu Zeynep Tokuş'un 'Terminatör' halleri

Ünlü oyuncu Zeynep Tokuş'un 'Terminatör' halleri
Derya Tuna'dan gelini Yasemin Şefkatli'ye yeni yıl jesti

Derya Tuna'dan gelini Yasemin Şefkatli'ye yeni yıl jesti
Serdar Ortaç: Konser talebi yok

Serdar Ortaç: Konser talebi yok
Mela Bedel yeni şarkısı ‘Hampa'yı sahte dostluklar için yazmış

Mela Bedel yeni şarkısı ‘Hampa'yı sahte dostluklar için yazmış
Altan Gördüm 'Son Vapur' filmi için rahip oldu

Altan Gördüm 'Son Vapur' filmi için rahip oldu
Ahu Yağtu'dan müjde! 'Zamansız Stiller' ile ekranlara dönüyor

Ahu Yağtu'dan müjde! 'Zamansız Stiller' ile ekranlara dönüyor
Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz ile aşk yorumları için itibar davasında şok karar

Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz ile aşk yorumları için itibar davasında şok karar
Futbolcu Jeremain Lens maskeyle yüzünü kapattı

Futbolcu Jeremain Lens maskeyle yüzünü kapattı
Son Yaz'ın yıldızı Alperen Duymaz'dan romantik paylaşım! 'Aldığın her nefese şükür'

Son Yaz'ın yıldızı Alperen Duymaz'dan romantik paylaşım! 'Aldığın her nefese şükür'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER