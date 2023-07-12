Alman basını Erdoğan'ı öve öve bitiremedi: Her zamankinden daha güçlü
Devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'nda Türkiye'yi Başkan Erdoğan temsil ediyor. Tüm dünyanın yakından takip ettiği zirvede Türkiye'nin kazanımları Avrupa basınının dikkatini çekmeye devam ediyor. Türkiye'nin NATO ve Rusya karşısındaki pozisyonunu değerlendiren Bild, Başkan Erdoğan'ı işaret ederek "Hiçbir şey onsuz çalışmıyor" dedi. Alman gazete Başkan Erdoğan'ı, "Batı'nın yeni güçlü adamı" şeklinde tanımlandı.
İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin sergilediği tavır ve sonrasında varılan mutabakat, Batı basınının gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor.
Ankara, terörle kararlı mücadelenin yanı sıra Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Avrupa Birliği'ne üyelik süreci için destek ve vize serbestisi konularında Stockholm'den taahhütler aldı.
Türkiye, NATO askeri ittifakı içindeki kritik rolünün yanında, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra sekteye uğrayan tahıl tedarikinin kilidini açan ülke konumunda bulunuyor.
Çeşitli alanlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin üstlendiği roller, Almanya'nın gündeminden düşmüyor.
"ERDOĞAN HER ZAMANKİNDEN DAHA GÜÇLÜ"
İsveç'in NATO'ya katılımının önünün Erdoğan tarafından açıldığını aktararak "Batı'da birçok kişi onu övüyor." diye yazan Bild gazetesi, yine dikkat çeken bir habere imza attı.
"Erdoğan, her zamankinden daha güçlü." başlığının kullanıldığı haberde, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın hem Batı hem de Rusya ile ilişkilerdeki konumu farklı ifadelerle değerlendirildi.
"ANLAŞMA YAPICI: HİÇBİR ŞEY ONSUZ ÇALIŞMIYOR"
Haberde, "NATO'ya şantaj yapıyor. Hem (Rusya Devlet Başkanı) Putin hem de (Ukrayna Devlet Başkanı) Zelensky ile çalışabiliyor" şeklinde ifadeler yer aldı.
Erdoğan hakkında ayrıca, "Anlaşma yapıcı olarak biliniyor. Hiçbir şey onsuz çalışmıyor." tespitleri de paylaşıldı.
"BATI'NIN YENİ GÜÇLÜ ADAMI"
Daha önce Erdoğan'dan "Batı'nın kurtarıcısı" şeklinde söz eden Bild, şimdi de "O, Batı'nın yeni güçlü adamı: Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan." vurgusu yaptı.
- Zelenski ve Stoltenberg'den kritik açıklamalar!
- Alman basını Erdoğan'ı öve öve bitiremedi: Her zamankinden daha güçlü
- Yunan basını kritik görüşmeye kilitlendi! Yeni bir fırsat penceresi olabilir
- BM'den Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara kınama
- Türkiye'nin diplomasi zaferi dünyada böyle yankılandı
- "Türk maymunlar" demişti: Irkçı bakan özür diledi