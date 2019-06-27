Alman Başbakan Merkel'i yine titreme tuttu! İşte o anlar

Almanya Başbakanı Angela Merkel bu sabah saatlerinde Cumhurbalkanı Steinmeier'in basın açıklaması yaptığı esnada yeniden titremesi endişe yarattı. Olayın ardından açıklama yapan Merkel'in sözcüsü, Almanya Başbakanı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ve Japonya'da düzenlenecek olan G20 Zirvesi'ne katılacağını söyledi.



Berlin'de basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Steinmeier'in yanında duran Merkel, Steinmeier'in konuşma yaptığı sırada titrediği görüldü. 18 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i karşıladığı törende de titrediği görülen Merkel ayakta durmakta zorlanmıştı.



Merkel'in 18 Haziran günü Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenskiy'i karşıladığı törende de titrediği görüntüler akıllara geldi.

Görüşmenin ardından Merkel, sağlık durumunun iyi olduğunu ve su kaybı sebebiyle titrediğini ifade etmişti.