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17 Aralık 2021 Cuma 18:20:00 - Güncelleme:17 Aralık 2021 Cuma 18:20:00

Alman Bakan'dan 'Omicron' uyarısı: Toplum büyük bir sınamayla karşı karşıya

Kaynak: AA

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Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, COVID-19 salgınında Omicron varyantından dolayı hastanelerin ve toplumun büyük bir sınamayla karşı karşıya kalacağını beklediğini söyledi.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, COVID-19 salgınında Omicron varyantından dolayı hastanelerin ve toplumun büyük bir sınamayla karşı karşıya kalacağını beklediğini söyledi.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Hannover kentinde yaptığı açıklamada, salgında Omicron varyantından dolayı Almanya'da ortaya çıkacak yeni dalgayla nasıl mücadele edilmesinin düşünülmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Karşı karşıya olduğumuz ve benim açımdan engelleyeceğimiz Omicron dalgasının hastanelerimiz, yoğun bakım üniteleri ve aynı zamanda toplum için büyük bir sınama olacağını varsaymamız lazım." değerlendirmesini yapan Lauterbach, salgının kilit döneminde bulunduklarını söyledi.

"Omicron bulaşanların sayısı 1-2 günde iki kart arttı"

İngiltere'deki uzmanlarla ve mevkidaşıyla sürekli temasta olduğunu ifade eden Lauterbach, İngiltere'de Omicron varyantı bulaşanların sayısının bir veya iki gün içinde iki kart arttığına işaret etti.

Lauterbach "İngiltere'de gözlemlediğimiz bu durum şu ana kadar salgında gördüğümüz her şeyi aşıyor." ifadesini kullandı.

"NOEL BAYRAMI" UYARISI

Almanya'da da buna hazırlıklı olmak gerektiğini vurgulayan Lauterbach, şimdi aşı kampanyasında hatırlatıcı doz uygulamasının hızla arttırılması gerektiğinin altını çizdi.

Lauterbach, halka Noel Bayramı'nda dikkatli davranmaları çağrısında bulundu.

Etiketler : almanya omicron sağlık bakanı
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