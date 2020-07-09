  • BIST
    119006
  • Dolar
    6,8684
  • Euro
    7,7860
  • Altın
    400,0430
İstanbul
21 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Irak'ta yeni Başbakan Kazımi'nin güvenlik bürokrasisiyle imtihanı
Müftünün Türkiye çağrısı halkı sokağa döktü! İnanılmaz görüntüler
Medipol Başakşehir şampiyonluğa ilk kez bu kadar yakın
Dört yıl süren soykırımın doruk noktası
Petrosyan'dan Paşinyan'a, Ermenistan'ın Türkiye politikasında değişen bir şey var mı?
5 soruda Afrika'nın paylaşılamayan nehri Nil'deki 'Hedasi Barajı krizi'
O ilde çalışanlarda 2 ayda, 362 işçinin testi pozitif çıktı
Oğlunu ambulansa taşıyan babanın yürek yakan feryatları
Mustafa Şentop: Bunu yapmak zorundayız!
PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcıyı imha edildi
Evlat nöbetinde 14. kavuşma
Görme engelli 3 kardeşin Kur'an aşkı: Dinleyerek ezberledik
"Hibe şartı kaldırılsın"
Altın fiyatları 400 lirayı aştı!
15 yaşındaki İclal Dağcı başarısıyla göz dolduruyor: Kendi imkanlarıyla 5 dil öğrendi
Ünlü iş adamı hayatını kaybetti
Küresel İslami finans varlıklarının değeri 3 trilyon doları aşabilir
Başkentten yılın ilk yarısında 3,6 milyar dolarlık ihracat
20 AB ülkesine ihracat haziranda arttı
Feto'nun yeğenine 'Örgüte yardım ve yataklıktan' 2 yıl 7 ay hapis cezası
Hububat hasadı yüzleri güldürüyor
Şanlıurfa'da incir üretimi 'ilekleme' yöntemiyle artırılacak
Cisse gol krallığı yarışında Sörloth'u geçip zirveye oturdu
Sakarya'da şiddetli bir patlama daha! Vali Kaldırım: 3 şehidimiz 6 yaralımız var
09 Temmuz 2020 Perşembe 10:39:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2020 Perşembe 10:43:00

Alman Bakan Maas'tan Libya teklifi: İlk adım Sirte ve Cufra'yı askerden arındıralım

Kaynak: AA

ABONE OL

Libya'da taraflara daha fazla gecikmeden koşulsuz müzakerelere başlama çağrısı yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 'Bunun için ilk adım Sirte ve Cufra'nın askerden arındırılması olabilir. Libya'da tüm taraflara bu fikrin arkasında birleşme çağrısı yapıyoruz' şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Berlin Konferansı'nın katılımcılarıyla yapılan Libya oturumunda konuşan Maas, konferansın ardından 6 ay geçtiğini ancak Libya'da durumun her geçen hafta kötüye gittiğini ve küresel bir pandeminin dahi savaşı durduramadığını söyledi.

Tüm dünya pandemi nedeniyle sınırlarını kapatırken Libya'ya silah ve yabancı savaşçıların girmeye devam ettiğini belirten Maas, ''Libya'da bu gülünç saçmalığı durdurmanın zamanın geldi.'' diye konuştu.

Maas, Libya'ya dış müdahaleye son verilmesi gerektiğini vurgulayarak, ''Bu da artık daha fazla uçak, tank ve silahlarla dolu gemi gönderilmemesi anlamına geliyor, ne de daha fazla yalan. Libya'nın dış güçlerin savaş alanı haline gelmemesi için yaptırımlar dahil elimizdeki önlemleri kullanacağız.'' dedi.

Taraflara daha fazla gecikmeden koşulsuz müzakerelere başlama çağrısı yapan Maas, 'Bunun için ilk adım Sirte ve Cufra'nın askerden arındırılması olabilir. Libya'da tüm taraflara bu fikrin arkasında birleşme çağrısı yapıyoruz.' şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER