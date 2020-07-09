Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Berlin Konferansı'nın katılımcılarıyla yapılan Libya oturumunda konuşan Maas, konferansın ardından 6 ay geçtiğini ancak Libya'da durumun her geçen hafta kötüye gittiğini ve küresel bir pandeminin dahi savaşı durduramadığını söyledi.

Tüm dünya pandemi nedeniyle sınırlarını kapatırken Libya'ya silah ve yabancı savaşçıların girmeye devam ettiğini belirten Maas, ''Libya'da bu gülünç saçmalığı durdurmanın zamanın geldi.'' diye konuştu.

Maas, Libya'ya dış müdahaleye son verilmesi gerektiğini vurgulayarak, ''Bu da artık daha fazla uçak, tank ve silahlarla dolu gemi gönderilmemesi anlamına geliyor, ne de daha fazla yalan. Libya'nın dış güçlerin savaş alanı haline gelmemesi için yaptırımlar dahil elimizdeki önlemleri kullanacağız.'' dedi.

Taraflara daha fazla gecikmeden koşulsuz müzakerelere başlama çağrısı yapan Maas, 'Bunun için ilk adım Sirte ve Cufra'nın askerden arındırılması olabilir. Libya'da tüm taraflara bu fikrin arkasında birleşme çağrısı yapıyoruz.' şeklinde konuştu.