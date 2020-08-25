Alman Bakan Maas: Doğu Akdeniz'de durumun tırmanması ne AB'nin ne Yunanistan'ın ne de Türkiye'nin yararına
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, yaptığı açıklamada; "(Doğu Akdeniz'de) Durumun tırmanması ne AB'nin ne Yunanistan'ın ne de Türkiye'nin yararınadır." ifadelerini kullandı.
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, "(Doğu Akdeniz'deki) Tehlikeli durumu ele aldık. Sadece AB'yi değil NATO'yu da ilgilendiriyor. Durum son derece riskli." dedi.
Maas, "(Doğu Akdeniz'de) Durumun tırmanması ne AB'nin ne Yunanistan'ın ne de Türkiye'nin yararınadır." ifadesini kullandı.
Alman Bakan Maas, Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin, "Bu diplomasiyle çözülecek. Burada diyalog niyeti var, AB içinde siyasi koşulları hazırlanmalı." dedi.
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