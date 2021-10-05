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05 Ekim 2021 Salı 00:06:00 - Güncelleme:05 Ekim 2021 Salı 00:06:00

Alman ARD kanalı: Türk silah sanayisi yükselişte

Kaynak: AA

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Alman ARD Kanalı'nın haber bülteni Tagesschau'un internet sayfasında, "Türk silah sanayisi yükselişte" başlığı atıldı.

Alman ARD kanalı Türk silah sanayisinin yükselişte olduğuna ilişkin haber yayımladı.

Haberde, "Dronlar, canlanan Türk savunma sanayisinin ihracatında en çok satılan ürünler olarak gelişiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkenin bölgesel güce yükselmesine yönelik çalışması sektöre ek bir ivme kazandırıyor" ifadeleri kullanıldı.

Her yıl sonbaharda Teknofest'in düzenlendiğine değinildi. Öğrencilerin kendi yaptıkları dronları Teknofest'te tanıttığı bilgisine de verildi."Türkiye'de üretilen savaş dronları artık çok ihraç edilen ürünlerden" ifadesi haberde yer aldı.

TB2'YE ÖVGÜ

Baykar şirketinin ürettiği TB2'nin örnek olarak gösterildiği haberde, geçen yıl sonbaharda Azerbaycan ordusunun bu İHA'ları Ermenistan'a karşı savaşta kullandığı anımsatıldı. "Askeri uzmanlar, bunlarla hedeflerin tespit edildiğini ve Azerbaycanlıların hızla ilerlediğini doğruladı" bilgisi paylaşıldı.

Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'ın şirketteki son gelişmeleri Teknofest'te anlattığı bilgisi verildi.

Bayraktar'ın oldukça gelişmiş bir teknolojiye sahip olduğu ve akıllı silahlarla birlikte dronların savaş alanında büyük bir etkiye sahip olacağı vurgulandı.

"TÜRKİYE SON 15 YILDA SAVUNMA SANAYİNDE BÜYÜK İLERLEMELER SAĞLADI"

Yurt dışında da Türk dronlarına olan ilginin her geçen gün arttığının hatırlatıldığı haberde, dronların alıcıları arasında Azerbaycan, Polonya, Ukrayna, Katar ve Tunus'un yer aldığı ifade edildi.

Türkiye'nin son 15 yılda savunma sanayinde büyük ilerlemeler sağlandığı ve küresel rekabetle baş edecek teknolojiler geliştirildiği vurgulandı. Haberde ordunun silah ithalatında daha bağımsız hale geldiği de dile getirildi.

Etiketler : Almanya Bayraktar Savunma Sanayii SİHA Alman ARD Kanalı
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