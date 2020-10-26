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26 Ekim 2020 Pazartesi 11:56:00 - Güncelleme:26 Ekim 2020 Pazartesi 11:58:00

Aliyev'den son dakika açıklaması: Ermenistan'a silah gönderenlerin listesi bende var

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Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ateşkesin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açıklamalarda bulundu. Aliyev, "Biz esirlerin, cenazelerin değiştirilmesi için ateşkese razı olduk. Ermenistan birkaç dakika geçtikten sonra ateşkesi bozdu. Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir" dedi.

Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkesin yürürlüğe girmesinin hemen ardından Ermenistan'ın ateşkesi üçüncü kez ihlalinden sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev'in konuşmasından satır başları:

Biz savaş tarihi adaleti tesis ediyoruz. meydanında Dağlık Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. 90'lı yıllar hakkında Azerbaycan hakkında bu kadar büyük haberler yoktu. Ancak Ermenistan lobi teşkilatları, yanlış bilgi yayarak dünyada yanlış bilgiler paylaştı.

Ermeni yalanının karşısına hiçbir arguman getirememiştir. Bütün dünyaya, canlı formatta, Dağlık Karabağ'ın bizim toprağımız olduğunu Münih'te kanıtladık. Ermeni halkı, bizim ata topraklarımıza getirildi, Karabağ'a yerleştirildi.

Topraklarımız işgal olduğu halde, bize yaptırımlar sürdü, bütün topraklarımıza yavaş yavaş sahip çıkmaya başladılar. Sahte Ermeni alimleri, Stalin'in Dağlık Karabağ'ı Ermenistan'a verdiği iddia edildi, bu yalandır.

Haydar Aliyev'in yönetimde olması Ermeni planlarını bozuyordu. Aliyev'den sonra Ermeniler, Dağlık Karabağ'da ayrılık talep etti. Bizim toprağımız ebedi olarak işgal altında kalsın istediler. Defalarca onların karşısında meselenin ne olduğunu anlattım.

Çözüm için Ermenistan'a yaptırım uygulansın, baskı yapılsın. Ermeni topraklarına Arap ülkelerinden insan getirilip yerleştiriliyor. Yeni yalanlar ortaya atılıyor, herkes yalanlarla hesaplaşmalıdır. Biz topraklarımızı işgal edenlerden kurtarmaya başlayınca, süründüre süründüre bu konuyu halletmeye çalıştıkça, bize 'Durun, sulh yapın' deniliyor. Orada görüş, burada görüş, ateşkes yapın, ateşkesi kim bozdu? Hocalı Soykırımı'nı yapanı, topraklarımızı bombalayanı savunmaya çalışıyorlar.

Düşmanla daha nereye kadar müzakere yapacağız? Esirlerin ve şehitlerin değişimi için ateşkese rıza göstermiştik, ama Ermenistan gece vakti Gence'yi bombaladı alçakça. Bugün saat 8 için ateşkes ilan edildi, ateşkes yine Ermenistan tarafından ihlal edildi. Ermenistan, talimata uymasın, benim halkıma zarar versin, ya savaş yoluyla ya sulh yoluyla hallolacak.

Ermenistan'ın kafasına öyle bir vurduk ki, artık uyanamıyor, yıkılıp onun bunun ayağının altına kapanıp, halkını küçük düşürüyor. Ateşkesi isteyen ülkeler neden Ermenistan'a silah gönderiyor? Ermenistan'ı kurtarmak isteyen, toprağımızdan çıkmasını söylesin. Azerbaycan halkı şunu bilsin, ben her konuda onlara açıklama yaptım.

Benim dostum Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca 'Dünya beşten büyüktür' dedi, haklıdır. Ne kadar bu adaleti bozsalar da, hak yeseler de, adalet var. Adalet bizim tarafımızdadır, biz yolumuza devam edeceğiz. Çünkü biz haklıyız, güçlüyüz. Dünya artık eski dünya değil."

(Ayrıntılar geliyor...)

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