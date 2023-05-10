VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan yeni Anayasa mesajı: Seçimden sonra gündeme getireceğiz
Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na Kandil tepkisi: O zaman reddediyoruz demesi lazım
Düzce'de Kılıçdaroğlu'na Demirtaş tepkisi
Moskova'daki Suriye konulu 4'lü toplantı başladı
MİT'ten Gara'da nokta operasyon! Terörist Müslüm Ürper etkisiz hale getirildi
Bakan Nebati'den sanayi üretimi değerlendirmesi
10 Mayıs 2023 Çarşamba 11:42:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 11:42:00

Aliyev'den Orta Koridor açıklaması: Hevesleri kursaklarında kalacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Orta Koridor'un Azerbaycan topraklarından geçmesinin Haydar Aliyev döneminde belirlendiğini, bazılarının o dönemde buna karşı çıktığını söyleyerek "Ne yazık ki bugün bile Azerbaycan'ı bu stratejik projenin dışında bırakmak isteyenler var ama onların hevesleri kursaklarında kalacak." dedi.

Aliyev, Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılında Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'dan ulusa seslendi.

Haydar Aliyev'in Azerbaycan'da saygı ve minnetle hatırlandığını belirten Cumhurbaşkanı Aliyev, ulusal liderin hayatı ve çalışmalarından, Azerbaycan için yaptıklarından bahsetti.

Azerbaycan'ın bugün yürüttüğü politikaların temelinin Haydar Aliyev tarafından atıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Bugün Azerbaycan Avrasya'nın ulaştırma merkezlerinden birine dönüşmüştür. Haydar Aliyev döneminde Azerbaycan'da 'Avrupa-Kafkasya-Asya Uluslararası Ulaştırma Koridoru' başlıklı büyük uluslararası konferans yapılmıştı. Bugün 'Orta Koridor' dediğimiz projenin temeli o zaman atıldı. Yani bu koridorun Azerbaycan topraklarından geçmesi o yıllarda belirlenmişti. Bazıları bunu istemiyordu. Ne yazık ki bugün bile istemeyenler var. Azerbaycan'ı bu stratejik projenin dışında bırakmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacak." ifadelerini kullandı.

Gördükleri tüm işlerin ve başarıların temelinde milli ve manevi değerlere bağlılığın olduğuna vurgu yapan Aliyev, şunları söyledi:

"Bugün dünyanın farklı yerlerinde farklı trendler gözlemleniyor, 'yeni değerler' ortaya çıkıyor. Biz ise geleceğimizi geleneksel değerlere bağlı kalarak çok güçlü milli ve manevi temel üzerine inşa ediyoruz. Genç neslin böyle yetiştirilmesi gerekiyor, biz de genç nesli böyle yetiştiriyoruz. Genç nesil milli ve manevi değerlere bağlı olmalı, edebiyatına, müziğine, sanatına bağlı olmalıdır. Biz dağ üstüne dağ koyan gençler yetiştirdik. Öyle bir nesil yetiştirdik ki onlar uzun yıllar işgal altında kalan topraklarımızı kurtardı."

Etiketler : Aliyev Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev
Güldür Güldür'de bebek heyecanı

Güldür Güldür'de bebek heyecanı
Oslo'da Barış Manço rüzgarı

Oslo'da Barış Manço rüzgarı
20 milyonluk reyting önlemi

20 milyonluk reyting önlemi
Pelin Karahan: Şebeke'yi çekiyoruz

Pelin Karahan: Şebeke'yi çekiyoruz
Romantik kutlama

Romantik kutlama
Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ'a olan aşkını haykırdı

Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ'a olan aşkını haykırdı
Eurovision'a yeşil ışık

Eurovision'a yeşil ışık
Ailesi Cüneyt Arkın'ı andı

Ailesi Cüneyt Arkın'ı andı
Çekimler Muğla'da

Çekimler Muğla'da

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX