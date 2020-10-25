Aliyev'den flaş açıklama: 100'den fazla yerleşim yerini işgalden kurtardık
Kaynak: Star
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 'Kelbecer ve Gubatlı şehirlerinin de bir kısmı düşmanlardan azad edildi. 100'den fazla yerleşim yerini işgalden kurtardık' açıklamasında bulundu.
Sahada başarılı bir şekilde ilerleyen Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını Ermenistan'ndan kurtarmaya devam ediyor.
Cephenin farklı yerlerinde Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürüyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, son duruma ilişkin açıklamalarda bulunudu.
Aliyev'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle:
"100'den fazla yerleşim yerini işgalden kurtardık
Kelbecer ve Gubatlı şehirlerinin de bir kısmı düşmanlardan azad edildi. Azerbaycan yalnız değildir.
Biz hem savaş meydanında hem de siyasi meydanda zafere türüyoruz. Düşmanın destekçilerine gereken cevabı veriyoruz"
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