Aliyev'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Olmasaydı, Ermenistan hedefine ulaşabilirdi

'Türkiye sahada Azerbaycan'a destek sağlıyor' iddialarına cevap veren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 'Türkiye bizi destekliyor ama siyasi destektir, diplomatik destektir. Bu destek olmasaydı, Ermenistan muhtemelen bugün hedefine ulaşabilirdi.' dedi.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, CNN International’da “The Connect World” programına açıklamalarda bulundu.



Çatışmalarda Türk askeri teçhizatının olduğunu belirten Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ”Türk kuvveti yok. Dürüst olmak gerekirse Ermenistan Cumhurbaşkanı’nın bu fırsatı dünyaya bir mesaj göndermek için CNN aracılığıyla söylentileri yaymak için kullanmasından üzüntü duyuyorum. Başka bir şey diyemem, çünkü bana sunduğunuz gibi, ne dediğini görmedim, ama sizden duyduğum tamamen yanlış, bu yanlış bilgidir. Türkiye bizi destekliyor ama siyasi destektir, diplomatik destektir. Bu destek olmasaydı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belirttiği gibi bu çok açık pozisyon olmasaydı, ‘Azerbaycan yalnız değil, Türkiye Azerbaycan’la birliktedir.’ Ermenistan muhtemelen bugün hedefine ulaşabilirdi. Topraklarımızı işgal etmelerine kimin yardım ettiğine dair yeterince kanıtımız var. Dolayısıyla Ermenistan’ın ‘Azerbaycan’a birileri yardım ediyor’ demesi tamamen yanlış ve yanıltıcıdır, biz bunu reddediyoruz. Azerbaycan ordusunda Türk silahları var. Sadece Türk silahları değil, Rus, İsrail, Belarus, Ukrayna silahları da var. Çünkü bugün daha geniş bir askeri teçhizat tedariki coğrafyasına sahibiz. Ermenistan’ın silahlarını nereden ve nasıl aldığına bakarsanız, sahip oldukları silahları ödeyemeyeceklerini göreceksiniz. Çünkü milyarlarca dolar ve fakir bir ülke için imkansız. Müttefiklerinden ücretsiz olarak silah alıyorlar” dedi.

“GEÇEN YIL AZERBAYCAN VE TÜRKİYE 10 ORTAK ASKERİ TATBİKAT YAPTI”

Türkiye’den F-16 savaş uçaklarının tatbikat için Azerbaycan’a geldiğini belirten Aliyev, ”Geçen yıl Azerbaycan ve Türkiye 10 ortak askeri tatbikat yaptı. Türkiye bizim müttefikimizdir ve burada Hava Kuvvetlerinin katılımı dahil askeri tatbikatlar yapılması adettendir. Bu arada, bu yıl salgın nedeniyle sadece iki askeri tatbikat yaptık. Bunlardan biri Ermenistan bize saldırmadan önce oldu. Yani F-16 savaş jetleri yerde, uçmuyorlar, herhangi bir savaşa katılmıyorlar. Çatışmaların ilk günlerinde bir Türk F-16 savaş uçağının bir Ermeni Su-25’i düşürdüğünü söylediler. Bu yalan bir haber ve bizi bununla suçlayanlar şimdi bizden özür dilemeli, çünkü bunun sahte haber olduğunu herkes biliyor. F-16 savaş jetleri burada, ancak haklı olarak belirttiğiniz gibi yerdeler” ifadelerini kullandı.

“AZERBAYCAN HALKI, TÜRKİYE GİBİ ORTAK, MÜTTEFİK VE KARDEŞ BİR ÜLKEYE SAHİP OLDUKLARI İÇİN ÇOK MUTLULAR”

Türkiye’nin bölgede özellikle Dağlık Karabağ sorununda istikrar sağlayıcı bir rol oynadığını söyleyen Aliyev, ”Her ülkenin bir ortağı veya müttefiki olabilir. Azerbaycan ve Azerbaycan halkı, Türkiye gibi ortak, müttefik ve kardeş bir ülkeye sahip oldukları için çok mutlular. Ermenistan’ın Fransa’yı müttefiki olarak tanımasına itiraz etmiyoruz ve Fransa şu anda Ermenistan’ı en çok destekleyen ülke. Aynı zamanda müttefik seçiminin de ülkelerin kendilerine bağlı olduğunu görüyoruz. Örneğin, Fransa’nın Dışişleri Bakanı, Rusya’nın Ermenistan’a bedava silah vererek desteğinden endişe etmiyor ve bunun çatışmayı uluslararası bir çatışmaya dönüştüreceğini düşünmüyor. Ancak, Türkiye meşru siyasi desteğini ifade ettiğinde bu endişe verici. Açıkçası, bir NATO ülkesinin başka bir NATO ülkesine karşı böyle bir şeyi nasıl yapabileceğini anlamıyorum. NATO üyeleri müttefik olmalıdır ama biz bunu görmüyoruz. Dağlık Karabağ ve eski Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi’ni kapsayan yedi bölgeden bahsediyoruz. Çünkü Ermenistan sadece Dağlık Karabağ’ı işgal edip özerk bölge nüfusunun yüzde 25’ini oluşturan tüm Azerbaycan vatandaşlarını kovmakla kalmamış, aynı zamanda 700 bin nüfuslu Azerbaycan’ın yedi bölgesini işgal etmiştir. Bu nedenle, ana hedefimiz bu bölgeleri kurtarmak ve Azerbaycanlıların geri dönmesine izin vermektir. Ermenistan Başbakanı’nın bugünlerde konuşmadığı tek kişinin ücra bir adadaki bir aşiret lideri olduğunu düşünüyorum. Herkesi aradı. Başkan Putin’i beş kez aradı. Başkan Macron’ı dört kez aradı, bilmiyorum. Şansölye Merkel’i aradı. Sadece kabilenin başı kaldı. Aşiretinden bazı insanları Azerbaycan’ın yok ettiği fakir Ermenistan’a yardım için gönderebilsin diye onu aramasını ve Azerbaycan’dan şikayet etmesini tavsiye ediyorum” dedi.