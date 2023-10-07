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07 Ekim 2023 Cumartesi 14:00:00 - Güncelleme:07 Ekim 2023 Cumartesi 14:00:00

Aliyev ve Putin telefonda görüştü

Kaynak: AA

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak doğum gününü kutladığı ve çalışmalarında başarılar dilediği belirtildi.

Açıklamada, Putin'in, gösterdiği ilgi ve tebriklerden dolayı Aliyev'e teşekkür ettiği aktarıldı.

Rusya ile Azerbaycan arasındaki çeşitli alanlardaki dostane ilişkilerin başarılı şekilde geliştiğini vurgulayan Aliyev ve Putin'in, gelecekteki işbirliği konularını ele aldığı kaydedildi.

Etiketler : azerbaycan rusya ilham aliyev vladimir putin
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