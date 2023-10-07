Aliyev ve Putin telefonda görüştü

Aliyev ve Putin telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak doğum gününü kutladığı ve çalışmalarında başarılar dilediği belirtildi.

Açıklamada, Putin'in, gösterdiği ilgi ve tebriklerden dolayı Aliyev'e teşekkür ettiği aktarıldı.

Rusya ile Azerbaycan arasındaki çeşitli alanlardaki dostane ilişkilerin başarılı şekilde geliştiğini vurgulayan Aliyev ve Putin'in, gelecekteki işbirliği konularını ele aldığı kaydedildi.