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13 Temmuz 2023 Perşembe 12:25:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 12:25:00

Aliyev ve Paşinyan 15 Temmuz'da Brüksel'de bir araya gelecek

Kaynak: AA

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Brüksel'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'le bir araya geleceğini bildirdi.

Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Paşinyan, 15 Temmuz'da Brüksel'de Aliyev ve Michel ile üçlü toplantı gerçekleştireceklerini söyledi.

Paşinyan, öngörülen buluşmada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanacak barış anlaşması görüşmelerinde ilerleme kaydedileceğini ümit ettiğini belirtti.

Aliyev, Paşinyan ve Michel, 14 Mayıs'ta Brüksel'de üçlü toplantıda bir araya gelmiş ve 1 Haziran'da Moldova'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da katılımıyla beşli toplantı yapmıştı.

Michel, barış anlaşması, ulaştırma, güvenlik ve sınır belirleme çalışmaları gibi tüm başlıkları değerlendirdiklerini aktararak, Azerbaycan ile Ermenistan liderlerini bir araya getirecek bir sonraki toplantının temmuzda Brüksel'de yapılacağını açıklamıştı.

Etiketler : Bakanlar Kurulu Toplantısı Aliyev Paşinyan Olaf Scholz
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