Aliyev duyurdu! Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikildi

Aliyev, Twitter hesabından "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarihi Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikti. Yaşasın Azerbaycan halkı. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Ermenistan'ın ihlali nedeniyle dün gece itibariyle başlayan insani ateşkes sona erdi.

Ermenistan güçlerinin, Cebrail kentinin çevresindeki bölgelere ve Araz nehri boyunca kurtarılmış köylere top ve havanlarla ateş açtığı belirtildi.

Ayrıca Ağdere, Fuzuli, Hadrut ve Cebrail yönlerinde yapılan saldırı girişimleri Azerbaycan ordusunca önlendi. Azerbaycan askerleri arasında can kaybı olmadığı açıklandı. Bazı bölgelerde çatışmalar sürüyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den de yeni bir açıklama geldi. Aliyev, "Tarihi Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikildi" dedi.

Öte yandan Ermenistan ordusuna ait bir Su-25 savaş uçağının daha düşürüldüğü bildirildi. Azerbaycan ordusu dün de aynı yönde Ermenistan ordusuna ait bir Su-25 savaş uçağını düşürmüştü.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın üzerinde anlaştığı insani amaçlı geçici ateşkes, bugün yerel saatle 00.00'da yürürlüğe girmişti.