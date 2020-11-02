  • BIST
    1133.59
  • Dolar
    8,4307
  • Euro
    9,8105
  • Altın
    512,9020
İstanbul
8 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İçişleri Bakanlığı: İzmir'deki depremde can kaybı 92 oldu
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
İzmir'de müteahhitlere deprem operasyonu! 9 kişi gözaltına alındı
Aliyev: 8 köy daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı
Yeni bir döneme giriyoruz
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Tamamlandı
İzmir'de depremzedelerin malzemelerini alıp büfede satıyordu! Tutuklandı!
Enkaz altından kurtarılan Günay, yaşadığı dehşeti böyle görüntülemiş!
Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı
Cinayete kurban gitmiş! Patlamada öldüğü sanılıyordu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev işgalci Ermenistan'ın yalanını gün yüzüne çıkardı
Sızma ve saldırı girişimindeki 9 terörist etkisiz hale getirildi
5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı
Turkish Cargo, Avrupa'nın en iyi hava kargo markası seçildi
Parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı
İşgalci Ermenistan'ın bir SU-25 savaş uçağı daha düşürüldü!
İşgalci Ermenistan'a bir darbe daha
Ares de sağ kurtuldu!
Hasar tespiti için başvuruya gerek yok!
Merkez Bankasından "sıkılaştırma" hamlesi
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor...
65. saatte mucize kurtuluş!
Arama-kurtarma çalışmalarında hayat kurtaran taktik!
Daima Türk halkıyla beraberiz
02 Kasım 2020 Pazartesi 18:10:00 - Güncelleme:02 Kasım 2020 Pazartesi 18:10:00

Aliyev: 8 köy daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan ordusunun 8 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını kamuoyuna duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 8 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Cebrail'in Çaprand, Hacı İsaklı ve Goşa Bulak, Zengilan'ın Dere Giletağ ve Büyük Giletağ, Gubadlı'nın Işıklı, Murathanlı ve Milanlı köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 190 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

Etiketler : ilham aliyev ermenistan azerbaycan Karabağ
İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza için geri dönüş yok! 'Barışmamak üzere ayrıldık'

İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza için geri dönüş yok! 'Barışmamak üzere ayrıldık'
Fransız askısıyla gündem olan Seda Sayan ticarete atılıyor

Fransız askısıyla gündem olan Seda Sayan ticarete atılıyor
Yalın dileğini dile getirdi...

Yalın dileğini dile getirdi...
Naz Elmas evliliklerindeki kriz iddialarına açıklık getirdi: Eşim huzur almaya gitmişti

Naz Elmas evliliklerindeki kriz iddialarına açıklık getirdi: Eşim huzur almaya gitmişti
Sevcan Orhan dert yandı... 'İşsiz kaldım'

Sevcan Orhan dert yandı... 'İşsiz kaldım'
İnanmasalar da estetiğim yok

İnanmasalar da estetiğim yok
'İyi Günde Kötü Günde' dizisi final yapan Yasemin Kay Allen gözünü AVM'de açtı

'İyi Günde Kötü Günde' dizisi final yapan Yasemin Kay Allen gözünü AVM'de açtı
Böyle bir korku yaşamadım

Böyle bir korku yaşamadım
'Son Şaka' 6 Kasım'da vizyonda

'Son Şaka' 6 Kasım'da vizyonda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER