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22 Ekim 2021 Cuma 09:18:00 - Güncelleme:22 Ekim 2021 Cuma 09:24:00

Alec Baldwin film çekimi sırasında kazara görüntü yönetmenini öldürdü

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Amerikalı ünlü film yıldızı, aktör Alec Baldwin yeni filminin çekimi sırasında kazara görüntü yönetmenini öldürürken filmin yönetmenini de yaraladı.

Amerikalı ünlü film yıldızı, aktör Alec Baldwin yeni filminin çekimi sırasında kazayla görüntü yönetmenini öldürdü. Filmin yönetmenini de yaraladı.

Oscar'a aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin'in film setinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

ABD basınına yansıyan haberlere göre Baldwin'in bir sahte için kurusıkı tabancayı ateşledi. Ancak silahtan çıkan mermiler hem görüntü yönetmeni hem filmin yönetmenine isabet etti.

Rust filminin setinde yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins (42) öldü. Filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza (48) ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan Souza'nın sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı.

Yetkililerden yapılan ilk açıklamaya göre olayın kaza olduğu düşüncesi ağırlık kazandı. Ancak polis soruşturmanın devam ettiğini ve olayın tüm yönleriyle incelendiğini açıkladı.

Yaşanan olay sonrası yapım şirketi film çekimi işlemlerinin askıya alındığını duyurdu.

Etiketler : ünlü film yıldızı Alec Baldwin ölü Joel Souza
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