Alçaklıkta sınır tanımayan FETÖ, Başkan adayı Joe Biden'ın programlarına katılarak Türkiye aleyhine kara propaganda yapıyor

  • BIST
    1113.3
  • Dolar
    7,3407
  • Euro
    8,6498
  • Altın
    457,0270
İstanbul
19 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tarih tekerrür ediyor... Dünya Fatih'i konuşuyor
Sağlık Bakanı Koca'dan dikkat çeken paylaşım!
Bakan Albayrak: Cari açığı değil cari fazlayı konuşacağız
Şaşırtan araştırma! Hindistan'ın üçte biri koronavirüse yakalanıp hastalığı atlatmış
"Türkiye ile doğal gaz ve petrolde aynı sorunları yaşıyoruz"
Libya krizindeki taraflar karşılıklı ateşkes çağrısında bulundu
Sivas'ta oynanacak ve Türkiye ile Macaristan arasında olacak UEFA Uluslar Ligi Maçı seyircisiz oynay ...
Tayvan'dan Çin'e tehdit: Düşmanca davranmayacağız ama düşmanca eylemlere karşılık vereceğiz
Alçaklıkta sınır tanımayan FETÖ, Başkan adayı Joe Biden'ın programlarına katılarak Türkiye aleyhine ...
Türkiye'de yeni dönem başlıyor! Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı
HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik'ten itiraf gibi açıklama: O kadınla evde bir gece birlikte kaldım
BioNTech'den heyecanlandıran aşı açıklaması: Ekimde onay başvurusu yapılacak
Başkan Erdoğan, cuma namazı için Eyüp Sultan'da
Yunan profesörden Miçotakis'i çıldırtacak Türkiye açıklaması: Ege'de haksız biziz
'Müjde'yle ilgili bekleyiş sürerken ilk fotoğraf Bakan Albayrak'tan geldi: Haydi Bismillah
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ateşkes ilan etti
Bakan Fahrettin Koca'dan dikkat çeken tedbir uyarısı: Salgın, son hasta iyileşene kadar devam eder
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi: ABD ile anlaştık
Bakan Pekcan açıkladı... Yabancı plakalı araçların Türkiye'de kalma süresi uzatıldı
Peçe takan ve çarşaf giyen kadınlara 'Öcü' diyen Hülya Avşar hakkında soruşturma başlatıldı
İletişim Başkanı Altun'dan arka arkaya heyecanlandıran paylaşımları geldi
Teröristlere nefes almak yok! 66'sı üst düzey olmak üzere 711 terörist etkisiz hale getirildi
KKTC Başbakanı Ersin Tatar duyurdu! Kapalı Maraş açılışa hazırlanıyor
Koronavirüs tanısı konulan hasta düğüne katılmış!
21 Ağustos 2020 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2020 Cuma 14:30:00

Alçaklıkta sınır tanımayan FETÖ, Başkan adayı Joe Biden'ın programlarına katılarak Türkiye aleyhine kara propaganda yapıyor

Kaynak: DHA

ABONE OL

Terör örgütü FETÖ, Trump'ın rakibi Joe Biden'ın gezi programlarına katılarak Türkiye aleyhine kara propaganda çalışmaları yürütüyor.

FETÖ, Demokrat Parti adayı Joe Biden'in seçim kampanyasını da Türkiye ve Başkan Erdoğan aleyhine karalama kampanyasına dönüştürmeye çalıştığı belirlendi.

DHA’nın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Biden’in kampanya gezilerini sıkı takibe alan FETÖ, örgüt okulları ve dernekleri üzerinden, özellikle yabancı öğrencileri görevlendiriyor. Kampanya gezisine katılan örgüt üyeleri, medya röportajları sırasında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine yorum alabilecekleri sorular yöneltiyor.

FETÖ’nün, ABD’deki seçim kampanyasında Demokrat Parti adayı Joe Biden’in kampanya gezilerine örgüt üyelerini göndererek, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine soru sordurduğu tespit edildi.

FETÖ, YABANCI ÖĞRENCİLERE TÜRKİYE VE ERDOĞAN SORUSU SORDURUYOR

Edinilen bilgilere göre, Türkiye aleyhine faaliyet yürütmek için her fırsatı değerlendiren FETÖ, Biden’in seçim kampanyasını da örgüt faaliyetleri için kullanıyor. Örgütün Biden’in kampanya gezileri sırasında yaptığı tüm toplantılarda, Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuzey Suriye’nin sorulduğu belirlendi. Soruların, yabancı uyruklu öğrencilerin kişiler tarafından sorulması dikkat çekti. Yapılan değerlendirmede bu kişilerin örgütün, ABD’deki dernek ve vakıfları ile okullarıyla bağlantılı oldukları anlaşıldı.

ÖRGÜT HER KAMPANYA TOPLANTISINDA TÜRKİYE KARŞITI MESAJ VERDİRME ÇABASINDA

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e yakın öğretim görevlilerinin, öğrencileri örgüte yakın derneklere yönlendirdiği ve bu süreçte giderlerinin de karşılandığı belirlendi. Terör örgütünün Donald Trump’a yönelik ABD’deki tepkileri de Türkiye karşıtı propagandaya dönüştürmeye çalıştığı öğrenildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER