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16 Ekim 2023 Pazartesi 15:35:00 - Güncelleme:16 Ekim 2023 Pazartesi 15:35:00

Alaska yakınlarında 6,4 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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ABD'nin Alaska eyaleti yakınlarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Alaska eyaletinin Adak kentinin 65 kilometre kuzey batısında 6,4 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

Yerin 187 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

İlk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Etiketler : abd alaska deprem
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