Alaska açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi
Kaynak: AA
Alaska Yarımadası açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı verildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Sand Point'in 106 kilometre güneyi olan deprem, 9,3 kilometre derinlikte meydana geldi.
ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremin ardından tsunami uyarısı yayımladı.
AFAD'TAN AÇIKLAMA
AFAD'tan deprem ilişkin yapılan açıklamada, "Uluslararası ajanslardan alınan verilere göre Alaska'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremden sonra tsunami uyarısı yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
��Uluslararası ajanslardan alınan verilere göre Alaska'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremden sonra tsunami uyarısı yapılmıştır https://t.co/wqrZjYJWun pic.twitter.com/ev18hmGkSL— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 16, 2023
- İsrail'de yüzbinlerce kişi hükümetin yargı düzenlemesine karşı yine sokaklara indi
- Japonya'nın kuzeyindeki şiddetli yağışlarda 1 kişi hayatını kaybetti
- Japonya Başbakanı Kişida, Orta Doğu'da enerji işbirliklerini güçlendirmeyi hedefliyor
- Güney Kore'de şiddetli yağışlar bir haftada 35 can aldı
- Arjantin basınında ''15 Temmuz'' yorumu
- Yunan basını: ABD ile Türkiye arasındaki denge oyunlarında en büyük kaybeden biz oluyoruz