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16 Temmuz 2023 Pazar 10:40:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2023 Pazar 10:40:00

Alaska açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi

Kaynak: AA

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Alaska Yarımadası açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı verildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Sand Point'in 106 kilometre güneyi olan deprem, 9,3 kilometre derinlikte meydana geldi.

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremin ardından tsunami uyarısı yayımladı.

AFAD'TAN AÇIKLAMA

AFAD'tan deprem ilişkin yapılan açıklamada, "Uluslararası ajanslardan alınan verilere göre Alaska'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremden sonra tsunami uyarısı yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : ABD Jeolojik Araştırma Merkezi AFAD tsunami uyarısı
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