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14 Temmuz 2023 Cuma 10:09:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 10:09:00

Al Jazeera'dan dikkat çeken analiz: Türkiye Avrupa'da yeni yollar açıyor

Kaynak: Sabah

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Vilnius'ta gerçekleşen NATO Zirvesi'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan damga vurdu. Uluslararası ajansların gündeminde geniş yer tutan Türkiye ile ilgili Al Jazeera'dan dikkat çeken bir analiz geldi. Gazete Türkiye'nin masasındaki önemli 3 gündem maddesini analiz etti.

11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi'ne Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan damga vurdu.

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinin yanı sıra uluslararası oynadığı roller nedeniyle dünya basını günlerdir NATO Türkiye'yi konuşuyor.

Al Jazeera gazetesi de bu konuyla ilgili bir haber yayımladı. "Türkiye NATO ile meşgul, İsveç'in teklifi, F-16'lar ve savaş ara buluculuğu' başlıklı haberinde Türkiye'nin rollerinden bahsetti.

Haberde, "Başkent Vilnius'taki zirvenin ardından çarşamba günü geç saatlerde düzenlenen basın toplantısında Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğini onayladı. Dengeleyici pek çok harekette bulunarak Türkiye için birçok önemli konuya değindi. Bunun yanı sıra Ukrayna meselelerini de ele aldı" denildi.

Türkiye-Yunanistan arasındaki meseleye de değinen gazete, "Türkiye Avrupa'da yeni yollar açıyor" diyerek, Yunanistan ile müzakerelerin de yeniden başladığını duyurduğunu ifade etti.

Haberde, "Türk lider, İsveç'in NATO üyeliğini onaylandığını söyledi. Ayrıca bir yol haritası çizilecek ve Ekim ayından itibaren de söz konusu harita parlamentoya iletilecek" denildi.

Erdoğan'ın "Son kararı Meclis verecek" diye vurgu yaptığına dikkat çeken Al Jazeera, Erdoğan'ın asıl onay yerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) olduğuna dikkat çektiğini ifade etti.

Al Jazeera'ya göre bir diğer önemli husus ise F-16'lar. Gazete, "Türkiye modernizasyon kitlerinin yanı sıra mevcut filosun güçlendirebimek istiyor" dedi.

ABD lider Joe Biden'ın da F-16'lar için destek verdiğini ifade eden gazete, görüşmelerin yakında başlayacağını ifade etti.

Son maddede ise Rusya-Ukrayna savaşı vardı. Başkan Erdoğan'ın "Rusya'dan açıklamalar geldi. Ancak durum daha sonra öğrenilince olumlu bir yola gidildi" sözlerine vurgu yapan gazete, iddia edildiği gibi olası bir gerilimin olmadığını ifade etti.

Etiketler : Vilnius NATO Liderler Zirvesi Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan
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