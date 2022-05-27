VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Antik Mısır'a ışık tutan 50 bin eser
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fidan Dikim Töreni Ve Fetih Kutlamaları Daveti
Milli gemiler Azerbaycan'da göreve talip
Terör örgütü YPG/PKK kazıdığı tünellerin içine hücreler inşa ediyor
'Terör koridoru' hayalini Mehmetçik yıktı
Bakan Özer'de öğretmenlere izin açıklaması
Terörün her türlüsüyle mücadelesine yönelik kararlılık NATO'nun konseptinde yer almalıdır
Bakan Kurum'dan 'Atatürk Havalimanı' açıklaması!
Gökbey'e milli motor takılacak
Bir ilçemize talih kuşu kondu
27 Mayıs alçaklığı yalanlarla geldi!
Bakan Varank müjdeyi verdi: 3 kritik anlaşma imzalanacak
Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Borsa güne yükselişle başladı
Al Jazeera, Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili dosyayı Uluslararası Ceza Mahkemesine taşıyacak
ABD'de iç terör ofislerinin kurulmasına yönelik tasarı Cumhuriyetçilerin engeline takıldı
AK Partili Kurtulmuş, Diyarbakır'da 'Fetih Yürüyüşü'ne katıldı
Blinken'dan Çin'e mesaj: Çatışma veya yeni bir soğuk savaş peşinde değiliz
Şeker ithalatında tarife kontenjanı belirlendi
Türkiye ilan etti: Biz gereğini yaparız
2,5 milyonluk oyuncak
Tek kişilik performans
Yeniden İstanbul'da
Listelere girdi
27 Mayıs 2022 Cuma 10:20:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2022 Cuma 10:20:00

Al Jazeera, Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili dosyayı Uluslararası Ceza Mahkemesine taşıyacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Katar merkezli Al Jazeera medya ağı, deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili dosyayı Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taşıma kararı aldı.

Al Jazeera'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, uluslararası hukuk uzmanlarından oluşan bir ekiple UCM Savcılığına sunulacak dosya üzerinde çalışıldığı belirtildi.

    Açıklamada, Ebu Akile'nin öldürülmesinden sorumlu olanları uluslararası adalet platformlarına sunmak ve yasal cezalarını çekmeleri için mümkün olan tüm yolları etkinleştirme taahhüdünde bulunuldu.

    İsrail güçlerinin gazeteci Ebu Akile'yi öldürmesi

    Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

    Olayda Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

    Ebu Akile'nin görevi başında ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek olduğu halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

    Etiketler : Al Jazeera UCM Savcılığı uluslararası hukuk Ebu Akile
    Marmaris kaçamağı

    Marmaris kaçamağı
    Bana tatil artık hayal

    Bana tatil artık hayal
    Hadise Kardashian

    Hadise Kardashian
    Selin kırmızı halıda

    Selin kırmızı halıda
    New York'ta sahnede

    New York'ta sahnede
    Bütün yaz gezecekler

    Bütün yaz gezecekler
    Dizi daha yorucu

    Dizi daha yorucu
    Kızları olacak

    Kızları olacak
    Yine barıştılar

    Yine barıştılar

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
    closeX