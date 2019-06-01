Aksa ziyaretini hazmedemediler

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, işgal güçleri baskının ardından Hedmi'yi gözaltına aldı. İsrail polisinin ayrıca evde arama yaptığı ve cep telefonlarına el koyduğu da kaydedildi. Hedmi'nin avukatı Muhammed Cabara, bakanın saatler sonra serbest bırakıldığını duyurdu. Cabara, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın geçen salı günü Mescid-i Aksa'ya yaptığı ziyaret sırasında müvekkilinin de hazır bulunduğunu ve bu nedenle Hedmi'nin İsrail'deki sağ grupların baskısı sebebiyle gözaltına alındığını belirtti.