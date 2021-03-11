Rus basını böyle gördü: Stratejik bir adım

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11 Mart 2021 Perşembe 13:12:00 - Güncelleme:11 Mart 2021 Perşembe 13:12:00

Akkuyu Nükleer Güç Santrai Rus basınında geniş yer buldu: Stratejik bir adım

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Türkiye'nin ilk nükleer santralinin üçüncü bloğunun inşaatının temel atma töreni Rus basınında da büyük yankı uyandırdı. Rus gazetesi Kommersant, Rus televizyon kanallarının da canlı yayınla aktardıkları töreni, "Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin ilk nükleer santralinin üçüncü bloğunun inşaatını başlattı" başlığıyla verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin'in çevrim içi yöntemle katıldığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üçüncü ünitesinin temel atma töreni Rus basınında geniş yankı buldu.

AA'nın haberine göre Rus gazetesi Kommersant, Rus televizyon kanallarının da canlı yayınla aktardıkları töreni, "Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin ilk nükleer santralinin üçüncü bloğunun inşaatını başlattı" başlığıyla verdi.

Haberde, Başkan Erdoğan'ın projede dördüncü güç ünitesinde temelin gelecek yıl atılacağı bilgisini verdiğine işaret edilirken, "Akkuyu, Türk-Rus iş birliğinin sembollerinden biridir. Nükleer santralin inşası, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini sağlamaya yönelik stratejik bir adımdır." ifadeleri aktarıldı.

"2023'TE DEVREYE GİRECEK"

Putin'in açıklamaları ise şu şekilde aktarıldı:

"Akkuyu NGS, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlanacağı 2023'te devreye alınacak. Projeye başlarken, Türk dostlarımız önümüze böyle bir hedef koydu. Sayın Erdoğan, bundan hep bahsetti. Dolayısıyla biz bu zamanlamayı tutturmaya büyük bir önem vermekteyiz."

Rus İzvestiya gazetesinde, gelişme "Putin, Türkiye ve Rusya'nın Akkuyu'nun inşasındaki emeklerini övdü" başlığıyla verildi.

Putin'in "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili birtakım zorluklar bile Türkiye ve Rusya'nın projedeki çalışmalarını engelleyemedi" ifadeleriyle aktarılan haberde, Akkuyu NGS'nin yap-işlet-devret modelinin uygulandığı dünyadaki ilk nükleer santral projesi olduğuna işaret edildi.

Rus haber ajansı TASS'ın da "Putin ve Erdoğan, Türkiye'deki Akkuyu nükleer santralinin üçüncü bloğunun inşaatını başlattı" başlığıyla aktardığı haberde, Akkuyu NGS'nin Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) tarafından Akdeniz kıyısında bulunan Mersin'de inşa ettiği belirtildi.

Projede, son teknoloji güvenlik tedbirlerinin uygulandığı bilgisine de yer verilen haberde, çok sayıda Türk uzmanın da istihdam edildiği hatırlatıldı.

Etiketler : başkan erdoğan putin rusya akkuyu nükleer güç santrali
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