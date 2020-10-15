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15 Ekim 2020 Perşembe 11:33:00 - Güncelleme:15 Ekim 2020 Perşembe 11:37:00

Akılalmaz olay! Karısını bir buçuk yıldan fazla bir süredir tuvalete kilitlemiş!

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Hindistan'da kurtarılan bir kadının, bir buçuk yıldan fazladır kocası tarafından tuvalete kilitlendiği tespit edildi. Vahşet, Hindistan'ın kadınlara yönelik şiddet olaylarının en çok yaşandığı Haryana'da yaşandı.

Kadınlara yönelik gaddarlığın yine üzücü bir örneği, yine Haryana eyaletinde yaşandı.

35 yaşındaki Hintli bir kadın, Çarşamba günü Haryana polisi tarafından kurtarıldı. Kadının kurtarılmadan önce, bir buçuk yıldan fazla bir süre tuvalete kilitlendiği öğrenildi.

Kadının kocası kendini savunarak, "zihinsel problemleri olan, dengesiz biri" olduğunu iddia ederken, kadını kurtaranlar böyle bir şey tespit etmediklerini söyledi.

Kadının kocası Naresh, karısının doktora yaptığı birkaç ziyarete rağmen hiçbir gelişme göstermediğini iddia etti ve bu da onu aşırı önlem almaya itti.

Sanoli polis karakolu başkanı Surender Dahiya, Hindistan Ceza Kanunu'nun 498A (aile içi şiddet) ve 342 numaralı bölümleri uyarınca sanık aleyhine bir dava açıldığını söyledi. Çift, son 17 yıldır evli ve üç çocuğu var.

Kadın Koruma ve Çocuk Evlilikleri Yasağı Görevlisi Rajni Gupta, basına yaptığı açıklamada, 'Onu tuvaletin içinde kilitli bulduk. Soruşturma sırasında son bir buçuk yıldır insanlık dışı koşullarda yaşamaya zorlandığı tespit edildi. Uygun yiyecek ve içme suyu bile verilmemiş.' dedi.

Ulusal Suç Kayıt Bürosu (NCRB) verilerine göre, kadınlara karşı işlenen suçlar söz konusunda, kuzey Haryana eyaleti Hindistan'daki en kötü üç eyalet arasında yer alıyor.

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