Rumlar doğal gaz krizini tırmandırıyor

Doğu Akdeniz'i tek yanlı parselleyen ve geçen hafta bir bölümü Türkiye'nin yetki alanı içine giren Antalya açıklarındaki bir parseli Amerikan Exxon Mobil şirketine kiralayan Kıbrıs Rum yönetimi, şimdi de aynı parselle ilgili 'gelir paylaşımı' anlaşması imzaladı.

Rum Enerji Bakanı Natasa Pilides, Exxon Mobil ve Katar devlet enerji şirketi konsorsiyumuna kiraladıkları 5 numaralı parselde ilk sismik çalışmalarının önümüzdeki yıl başlayacağını duyurdu.

TEYİT SONDAJLARI YAPILACAK

Doğal gaz bulunması halinde gelir paylaşımının nasıl olacağını belirleyen anlaşmayı Exxon Mobil adına şirketin Rum yönetimindeki temsilcisi Varnavas Theodossiu, Katar Enerji adına da uluslararası yatırımlar müdürü Ali el-Mana imzaladı.

Şirket yetkilileri önceki gün yapılan imza töreni öncesinde ise Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüştü. Exxon Mobil-Katar konsorsiyumu, 2017'de Rumlar'dan 10 numaralı parseli de kiralamış ve orta ölçekli doğal gaz yatağına ulaşmıştı. Şirketin 4 yıl önce kiraladıkları parselde teyit sondajları yapması bekleniyor.