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12 Kasım 2020 Perşembe 21:50:00 - Güncelleme:12 Kasım 2020 Perşembe 21:50:00

Akdeniz'de göçmenleri taşıyan tekne battı: 74 ölü

Kaynak: AA

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Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Akdeniz'de, Libya açıklarında bir teknenin batması sonucu en az 74 düzensiz göçmenin boğulduğunu bildirdi

Libya açıklarında Avrupa'ya gitmekte olan mültecileri taşıyan bir gemide meydana gelen arıza sonucu en az 74 mültecinin boğularak hayatını kaybettiği duyuruldu.

Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamaya göre en az 74 kişinin öldüğü olayda, 47 kişi sahil güvenlik ve balıkçılar tarafından kurtarılarak sahile getirildi.

Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre en az 900 mülteci geçiş yapmaya çalışırken hayatını kauybetti.

11 bin kişi de geçmeye çalışırken durdurularak Libya'ya geri getirildi.

Kazada en az 74 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, balıkçıklar ve sahil güvenlik ekiplerince kurtarılan 47 kişinin kıyıya getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve şimdiye kadar 31 cesede ulaşıldığı kaydedildi.

Son iki günde, Orta Akdeniz'de iki teknenin alabora olmasının ardından 2'si çocuk olmak üzere en az 19 kişinin boğulduğu anımsatılan açıklamada, şu anda aynı rotada faaliyet gösteren tek sivil toplum kuruluşu gemisi olan "Open Arms" gemisinin üç operasyonda 200'den fazla kişiyi kurtardığı açıklandı.

Açıklamada ayrıca, 1 Ekim'den bu yana Orta Akdeniz'de en az 8 deniz kazasının meydana geldiği belirtildi.

"BİNLERCE SAVUNMASIZ İNSAN BEDEL ÖDÜYOR"

IOM Libya Direktörü Federico Soda, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, son kazanın, devletlerin arama kurtarma çalışmalarındaki duyarsızlığının bir tezahürü olduğunu vurguladı.

İsim vermeden Avrupa ülkelerini eleştiren Soda, "Binlerce savunmasız insan hem denizde hem de karada bu eylemsizliğin bedelini ödemeye devam ediyor. " diye konuştu.

IOM verilerine göre, bu yıl Akdeniz üzerinden Avrupa kıyılarına ulaşmaya çalışan en az 900 düzensiz göçmen boğuldu.

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