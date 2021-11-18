Akdeniz'de F-35 savaşı! Zamana karşı yarış!

İngiltere'ye ait bir F-35 jeti Akdeniz üzerindeki rutin operasyonlar sırasında denize düştüğü açıklandı.

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "HMS Queen Elizabeth gemisinden kalkan uçağın pilotunun bu sabah Akdeniz'deki rutin uçuş operasyonları sırasında kendini fırlattığı" belirtildi.

Hürriyet'in haberine göre, İngiliz basını Kraliyet Donanması'nın F-35 jetinin enkazına ulaşmak için Rusya ile yarıştığını duyurdu.

Aynı haberlere göre, uçaktaki teknoloji, F-35B'nin görülmeden süpersonik hızlarda uçmasını sağlayan çok gizli radar ve sensörlere ev sahipliği yapıyor.

İngiliz Silahlı Kuvvetleri dün gece, Rus donanmasının eline geçmesi ihtimaline karşı savaş uçağının parçalarını kurtarmak için büyük bir uğraş verdi.

Daily Mail'in haberine göre, uçağın enkazı Çarşamba öğleden sonra bulundu. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Daha önce kaza ile ilgili yapılan açıklamada pilotun güvenli şekilde gemiye geri döndüğü bilgisine yer verilmiş ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, bu nedenle daha fazla yorum yapılmayacağın altı çizilmişti.