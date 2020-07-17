AK Partili Akbaşoğlu yoğun bakıma kaldırıldı

AK Parti grubundan, Grup Başkanı Naci Bostancı'nın yakın çalışma ekibinden üç kişide koronavirüs tespit edilmesiyle önce AK Parti Grubu alarma geçirildi.

Toplamda 11 çalışanda koronavirüs tespit edilirken Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da testi pozitif çıktıktan sonra tedaviye alındı. Ancak tedavi sırasında özellikle nefes alma probleminden dolayı ciddileşen Akbaşoğlu yoğun bakıma alındı.

HaberTürk'ün haberine göre, Meclis'te toplam koronavirüs vaka sayısı da 37'ye ulaştı. Bunların 20'si tedavi görerek taburcu edildi. Bunlar arasında 5 milletvekili bunuluyor.

ŞİDDETTE KORONAVİRÜS ETKİSİ

HDP'den koronavirüs tespit edilen milletvekillerinden Mensur Işık ise eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle gündeme geldi. Eşinin ifadelerinde Işık'ın koronavirüse yakalanması nedeniyle evde gerginlik yaşandığı yolunda ifade vermesi de dikkat çekti.

2 YENİ VAKA

AK Parti'den koronavirüse yakalanan Demiröz'ün ise tedavinin ardından taburcu olduğu öğrenildi. Grup personeline her pazartesi rutin test yaptırılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz töreni için Meclis'e gelişi öncesinde de yoğun bir test programı uygulandı. Bu testler sonucunda da 2 yeni vaka tespit edildi. Meclis'te toplamda 10 bine yakında test yapıldı.

MİLLETVEKİLLERİ KORKUYOR

Özellikle Akbaşoğlu'nun tedavi sürecinin sıkıntılı geçmesi nedeniyle milletvekillerinin bir an önce Meclis'in tatile girmesini istediği bu nedenle bazı yasa tekliflerinin görüşmelerinin ekim ayına bırakıldığı da belirtildi.

AK Parti yöneticileri, bazı tekliflerin gündeme alınmamasının gerekçesi olarak, "Bazı milletvekillerimizin tedavi sürecinin ağır geçmesi nedeniyle tablo milletvekillerimiz ürkütüyor. O nedenle bir an önce tatile girmesini istiyorlar" açıklaması yapıyor.