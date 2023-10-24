İsrail ordusu Lübnan sınırında bir hücreyi vurduğunu duyurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'in Har Dov bölgesi yakınlarında sınırın Lübnan tarafında silahlı unsurlardan oluşan bir hücre tespit edildiği ifade edildi.

Söz konusu hücrenin havadan vurulduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun açıklamasında ayrıca, başka bir bölgede Lübnan topraklarından İsrail tarafına tanksavar füzesi atıldığı, saldırıda yaralanan olmadığı aktarıldı.

Açıklamada, tanksavar füzesinin ateşlendiği noktanın topçu ateşiyle vurulduğu belirtildi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ile İsrail ordusu arasında çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalarda, 31 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.