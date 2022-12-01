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01 Aralık 2022 Perşembe 13:55:00 - Güncelleme:01 Aralık 2022 Perşembe 13:55:00

Airbus yolsuzluk soruşturmalarını düşürmek için 15,9 milyon avro ödeyecek

Kaynak: AA

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Airbus, Fransa'da hakkında yolsuzlukla ilgili açılan soruşturmaların düşürülmesi ve kovuşturma açılmaması için 15,9 milyon avro para cezası ödemeyi kabul etti.

Fransız basındaki haberlere göre, Paris Adli Mahkemesi, Airbus'ın özellikle 2006-2011 döneminde Libya ve Kazakistan'a uçak veya helikopter gibi farklı ekipman satışlarına ilişkin rüşvete bulaşmakla suçlandığı soruşturmaları kapatmak için Ulusal Mali Savcılık Ofisi (PNF) ile anlaşma yoluna gitmesine onay verdi.

Airbus, bu anlaşmayla 15,9 milyon avro (yaklaşık 310 milyon Türk lirası) para cezası ödeyerek marka isminin "kirletilmesini" önlemek istiyor.

Şirkete yönelik ön soruşturmaların başını, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin görev süresine denk gelen 2009-2010 döneminde, Fransa ve Kazakistan arasında Airbus ekipmanlarının alımına yönelik imzalanan sözleşmeler için aracılara ödenen yasa dışı komisyonlar ve yolsuzluk iddiaları çekiyor.

Sarkozy'nin 2007'deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası için Libya'dan yasa dışı finansman sağladığına ilişkin yargı süreci nedeniyle Fransız yargısı, Airbus'ın Libya'ya 2006'da 12 uçak satışına da dikkat çekiyor.

PNF'ye göre, Airbus'ın ödeyeceği 15,9 milyon avroluk meblağ, Libya ve Kazakistan'da yapılan ekipman satışları sırasında aracılara ödenen toplam miktara denk geliyor.

Airbus, daha önce de hakkında kovuşturma açılmaması için 2020'de Fransız, İngiliz ve ABD makamlarına toplam 3,6 milyar avro (yaklaşık 70 milyar Türk lirası) ödemeyi kabul etmişti.

Etiketler : airbus yolsuzluk soruşturma
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