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07 Ekim 2023 Cumartesi 23:19:00 - Güncelleme:07 Ekim 2023 Cumartesi 23:19:00

Air France, Tel Aviv'e uçuşlarını durdurdu

Kaynak: AA

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Fransız havayolu şirketi Air France, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e uçuş seferlerini yeni bir emre kadar durdurdu.

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Air France, İsrail'deki durumu yakından takip ettiğini, Fransız ve İsrailli yetkilileriyle iletişimde olduğunu duyurdu.

Air France, yeni bir emre kadar Tel Aviv'e uçuşları askıya aldı.

İSRAİL-FİLİSTİN GERİLİMİ

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiği, 1697 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail Kanal 12 televizyonu ise Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 1100 geçtiğini duyurmuştu.

Etiketler : İSRAİL FİLİSTİN TEL AVİV UÇUŞ AİR FRANCE
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