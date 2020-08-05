  • BIST
    1090.22
  • Dolar
    7,0335
  • Euro
    8,3643
  • Altın
    459,9460
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hazır giyim ihracatı temmuzda 1,8 milyar doları aştı
Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Soylu duyurdu! Türkiye'de en yoğun denetim yarın başlıyor
Türkiye akıllı ulaşım sistemlerinde atağa geçecek
Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/PYD'li terörist yakalandı
ALO 181'e 'Kovid-19 aşısı bulunursa 10 deve kestireceğim' sözü verdi
Aydın'da başlayıp Muğla'da söndürülen orman yangınıyla ilgili 2 gözaltı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik Konya merkezli operasyon: 6 gözaltı
Çözümden yana olmayan Yunanistan Batı'nın şımarık çocuğu"
2020 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu!
Milli motosikletçiler Portekiz ve Çekya'da piste çıkacak
AİHM FETÖ sanığının 'Kovid-19' gerekçesiyle yaptığı tedbiren tahliye talebini reddetti
Tarih tekerrür eder mi?
Bakan Pekcan açıkladı! Türk Eximbank'tan önemli anlaşma
Otomotiv ihracatını AB ülkeleri sırtladı
İlk kez görüntülendi! Virüsün yayılması engelleniyor
Karadeniz'in en çok ihracat gerçekleştiren ili Trabzon
57 ülkeye Mehmetçik mührü!
Lübnan'ın dünyaya açılan kapısıydı! İşte Beyrut Limanı'nın stratejik önemi...
Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Lübnan'daki patlamada 6 vatandaşımız yaralandı
PKK'ya ağır darbe! 5'i gri kategoride aranan 105 terörist etkisiz hale getirildi
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien Kovid-19'u atlattı
Galatasaray Capital Sports Media ile iş birliği anlaşması imzaladı
Kaleci Çağlar Şahin Akbaba Bursaspor'a veda etti
05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:48:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:48:00

AİHM FETÖ sanığının 'Kovid-19' gerekçesiyle yaptığı tedbiren tahliye talebini reddetti

ABONE OL

AİHM, FETÖ hükümlüsü eski Konya Barosu Başkanı Kayacan'ın "cezaevinde Kovid-19 bulaşma riski altında bulunduğunu" ileri sürerek yaptığı tedbiren tahliye talebini reddetti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), "cezaevinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşma riski altında olduğunu" öne süren Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan hükümlü eski Konya Barosu Başkanı Fevzi Kayacan'ın, tedbiren tahliye talebini reddetti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yargılandığı Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezası alan Kayacan, cezaevinde Kovid-19 bulaşma riski altında bulunduğunu savunarak AİHM'e başvurdu ve tedbiren tahliye talep etti.

Kayacan, başvurusunda, sağlık kontrolleri ve muayenelerin yapılmadığını, pandemi nedeniyle yargı makamlarının tahliye taleplerini cevapsız bıraktığını, hükümlü olarak kaldığı cezaevinde Kovid-19 hastalarının tespit edildiğini, kronik rahatsızlıklarına Kovid-19 faktörünün de eklenmesiyle yaşam hakkının risk altında olduğunu öne sürdü.

Bunun üzerine AİHM, hükümetten görüş istedi. Adalet Bakanlığı, AİHM'e 16, 24 ve 28 Temmuz'da hükümet görüşlerini gönderdi.

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığınca hazırlanan hükümet görüşlerinde, başvuranın tüm sağlık kontrolleri ve muayene işlemlerinin yapıldığı, 7 Şubat'tan 28 Temmuz'a kadar geçen sürede müracaatçının tedavi ve muayeneye rıza göstermediği belirtildi.

"CEZAEVLERİNDE GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI"

Hükümet görüşünde, başvuranın bulunduğu cezaevinde aktif Kovid-19 vakasına rastlanmadığı ve ceza infaz kurumlarında gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.

Anayasa Mahkemesinin Kayacan'ın tedbir talebini 11 Mayıs'ta reddettiği hatırlatılan hükümet görüşünde, başvuranın tedbir talebinin reddedilmesi gerektiği vurgulandı.

AİHM, Adalet Bakanlığının hükümet görüşleriyle birlikte gönderdiği bilgi ve belgeleri de dikkate alarak Kayacan'ın tedbiren tahliye talebini reddetti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER