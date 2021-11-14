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14 Kasım 2021 Pazar 18:38:00 - Güncelleme:14 Kasım 2021 Pazar 19:05:00

Ahıska Türklerinin sürgün edilmesinin 77. yılında hayatını kaybedenler anıldı

Kaynak: AA

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Türkiye, Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgün edilmesinin 77. yılında hayatını kaybedenleri andı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yaklaşık 100 bin Ahıska Türkü'nün, 14 Kasım 1944'te öz yurtları Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden Sovyetler Birliği'nin uzak yerlerine sürgün edildiği anımsatıldı.

Dünyanın 9 farklı ülkesine yayılan ve sayıları 500 bine ulaşan Ahıska Türklerinin, yaşadıkları acıların, milli bilinç ve birlik olmanın öneminin hiçbir zaman unutulmadığı ifade edilen açıklamada, yıllar boyunca çetin şartlar altında yaşasalar da Ahıska Türklerinin kimliklerini koruduğu ve kültürel miraslarını yeni nesillere aktardığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ahıska Türklerinin ana vatanlarına geri dönüş sürecini yakından takip etmeye ve soydaşlarımıza gereken desteği sağlamaya devam edeceğiz. Çetin şartlar altında kadın, yaşlı, çocuk ayrımı gözetilmeden sürgüne gönderilen Ahıska Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgün edilmesinin 77. yıl dönümünde, hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle anıyoruz."

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, AHISKA TÜRKLERİNİN SÜRGÜN EDİLİŞİNİN 77. YILINDA ÖLENLERİ ANDI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 77. yılında yaşamını yitirenleri andı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihe kara bir leke olarak geçen, Ahıska Türklerinin vatanlarından sürgün edilişlerinin 77. yıl dönümünde, hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : dışişleri bakanlığı ahıska türkleri sürgün sovyetler birliği tbmm başkanı mustafa şentop
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