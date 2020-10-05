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05 Ekim 2020 Pazartesi 16:01:00 - Güncelleme:05 Ekim 2020 Pazartesi 16:01:00

AGİT Minsk Grubu eski eş başkanı ve Atlantik Konseyi kıdemli üyesi Bryza'dan Ermenistan'a tokat gibi sözler: Azerbaycan bu hakka sahip

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AGİT Minsk Grubu eski eş başkanı ve Atlantik Konseyi kıdemli üyesi Matthew Bryza, Ermenistan'ın uluslararası hukukun dışına çıktığını belirterek, 'BM Güvenlik Konseyi kararları, uluslararası hukukun en yüksek tezahürüdür. Bu nedenle, şu anda Ermenistan uluslararası hukukun dışında ve Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri alma hakkı var.' ifadesini kullandı.

İşgalci Ermeni güçlerinin Dağlık Karabağ'dan Azerbaycan sivil yerleşimlerine düzenlediği saldırıların ardından 27 Eylül'de başlayan harekat, kardeş Azerbaycan'ın kazanımları ile devam ediyor.

BM kararına rağmen bugüne dek işgalin karşısında durmayan birçok ülke, Ermenistan'ın işgalini sürdürmesi için müzakere çağrıları yapıyor.

Öte yandan 1992 yılında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafından kurulan ve Karabağ meselesinin çözümü için barışçıl yollar araması beklenen AGİT Minsk Grubu da, Ermenistan'ın 1994'teki kanlı işgalinin önünde durmamıştı.

Ancak, AGİT Minsk Grubu eski eş başkanı ve Atlantik Konseyi kıdemli üyesi, aynı zamanda eski ABD Azerbaycan büyükelçisi olan Matthew Bryza'dan, kardeş ülkeye destek açıklaması geldi.

'AZERBAYCAN'IN HAKKIDIR'

Bölgeyi ve Karabağ meselesini çok iyi bilen Matthew Bryza, Region Plus dergisine verdiği demeçte, Azerbaycan'ın operasyonlarına destek verdi.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını özgürleştirme hakkına sahip olduğunu belirten Bryza, şu ifadeleri kullandı:

1993 yılında BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen dört karar var. Ermenistan'ı işgal altındaki Azerbaycan topraklarından derhal çekilmeye çağırıyor. 1994 yılında düşmanlıklar sona erdi. Ancak Ermenistan henüz ayrılmadı. BM Güvenlik Konseyi kararları, uluslararası hukukun en yüksek tezahürüdür. Bu nedenle, şu anda Ermenistan uluslararası hukukun dışında ve Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri alma hakkı var.

'ÇATIŞMA, KARABAĞ ALINANA KADAR DEVAM EDECEK'

Geçtiğimiz hafta CNN İnt. değerlendirmelerde bulunan Bryza, barış hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğunu belirtmişti.

Bryza bu açıklamaısnda, 'Bence savaş, Ermenistan Azerbaycan'ı durdurana ya da Azerbaycan topraklarını tamamen geri alana kadar devam edecek.' ifadelerini kullanmıştı.

(star.com.tr)

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