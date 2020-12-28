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28 Aralık 2020 Pazartesi 18:21:00 - Güncelleme:28 Aralık 2020 Pazartesi 18:23:00

Ağır şartlarda yaşam mücadelesi veren Bosna hersekteki göçmenlerin son durumu

Kaynak: AA

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"Lipa" göçmen kampında geçen hafta çıkan yangının ardından açıkta kalan 1000'e yakın göçmenin yaşam koşullarının, kar yağmasıyla daha da ağırlaştığı bildirildi.

Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırındaki Bihaç şehri yakınında bulunan "Lipa" göçmen kampında geçen hafta çıkan yangının ardından açıkta kalan 1000'e yakın göçmenin yaşam koşulları, kar yağmasıyla daha da ağırlaştı.

Kızılhaç Bihaç Bölgesi Sekreteri Selam Mizdic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik ve sağlık sebebiyle kapatılması kararlaştırılan kamptaki durumun çok kötü olduğunu belirterek, "Havanın da soğuması kampın bir göçmen yerleşkesi olarak kullanılmasını imkansız kılıyor. Durum gerçekten felaket." ifadelerini kullandı.

Kar yağışının ardından bugün etkili olan fırtınanın, yangından kurtarılan çadırları yıkabileceğine dikkati çeken Midzic, "Çadırların üzerinde yığılan kar da durumu olumsuz etkiliyor. Çadırların yıkılması tehdidi, göçmenlerin hayatı için de risk teşkil ediyor." dedi.

Burada kalan göçmenlere sıcak yemek dağıttıklarını dile getiren Midzic, imkanları el verdikçe bere ve atkı yardımında da bulunduklarını aktardı.

Yangından önce 1300 civarında göçmenin kaldığı kampta, geçen hafta çıkan yangın sonrası birçok göçmen Bihaç şehir merkezine gitmişti. "Lipa" kampında halen 900 civarında göçmen kalıyor.

Etiketler : Bosna hersek Göçmenler Bihaç
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