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02 Ağustos 2020 Pazar 23:40:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2020 Pazar 23:48:00

Ağabeyinden Obama'ya: Zengin olunca değişti

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Eski başkandan sert sözlerle bahseden Malik Obama, Barack Obama'nın, ailesine yeterli yardımda bulunmadığını söyledi. Ağabey Obama, Trump ve Biden hakkında da konuştu.

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama, üvey kardeşi Malik Obama'nın sert eleştirilerine maruz kaldı.

62 yaşındaki Malik Obama, eski başkanı "soğuk ve acımasız" olarak niteledi.

İnternet bağlantısı aracılığıyla Kenya’daki Nyang’oma Kogelo Köyü'nden New York Post’a konuşan Obama, üvey kardeşi için "Zenginleşti ve züppe oldu" ifadesini kullandı.

"İNSANLAR, KENDİSİNE TAPSIN İSTİYOR"

Malik Obama, röportajında şu görüşleri paylaştı:

"Gördüğüm şey; insanların kendisine tapmalarını istiyor. Buna ihtiyaç duyuyor ve ben bunu yapmıyorum. Ben onun ağabeyiyim, bu yüzden yapmıyorum."

"PARASIZIM DEDİ"

Malik Obama, 11 Temmuz'da "Kenya'dan Büyük Kötü Ağabey" adlı 435 sayfalık kitabını yayınlayarak, kitapta aynı baba ve farklı anneden olan Barack Obama ile ilişkisini ele aldı.

Barack Obama'nın 1992'deki düğününde sağdıcı olan Malik, Obama başkan olduktan sonra Beyaz Saray'ın ziyaretçisi konumuna geldi.

2015 yılında Kenya'yı ziyaret Obama'nın, bu ülkedeki ailesine yeterince yardımda bulunmadığını savunan Malik Obama, şunları söyledi:

"Kenya’ya geldiğinde Hawa teyzenin paraya ihtiyacı olduğunu, onu evsiz bırakmamamız gerektiğini söylediğimde, bize ‘Parasızım’ dedi."

20 BİN DOLAR İSTEDİ, 5 BİN DOLAR VERDİ

ABD'nin Massachusetts eyaletinin Boston şehrinde yaşayan bir diğer Zeituni Onyango isimli akrabalarının vefatından sonra cenazenin Kenya'ya taşınması için kardeşinden 20 bin dolar istediğini belirten ağabey Obama, ancak 5 bin dolar aldığını kaydetti.

"TRUMP'I DESTEKLİYORUM, BIDEN ÖLECEK GİBİ"

Malik Obama, 2016'daki başkanlık seçimlerinde Demokatların adayı Hillary Clinton'a karşı Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ı desteklediğini de ifade ederek, Trump'a desteğini şu sözlerle aktardı:

"Yüzde 110 Trump’tan yanayım. Bize nasıl gördüyse öyle anlatıyor. Cesur, korkusuz ve çetin."

Demokratların adayı ve Trump'ın rakibi Joe Biden hakkında konuşan Malik Obama, Biden'ın kazanmak için "çok yaşlı ve güçsüz" olduğu görüşünü paylaştı.

Obama, "(Biden'ın) Bunu başaracağını sanmıyorum. Dişleri düşüyor. Ölecek gibi gözüküyor." dedi.

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