Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı!

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01 Ekim 2020 Perşembe 14:55:00 - Güncelleme:01 Ekim 2020 Perşembe 14:55:00

Afrin'de bomba yüklü araçla saldırıda 2 kişi yaralandı

Kaynak: DHA

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Suriye'nin Afrin kentinde, teröristler tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi yaralandı. Patlamanın ardından güvenlik güçleri, saldırıyla bağlantısını belirlediği bazı kişileri gözaltına aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Afrin kentinin en işlek noktalarından olan Nevruz Caddesi’nde, sabah saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Büyük gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından caddedeki 2 kişi hafif yaralandı. Bazı ev ve iş yerlerinde hasara yol açan patlamanın ardından yerel güvenlik güçlerince soruşturma başlatıldı. Terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen saldırıyla bağlantısı olduğu belirlenen bazı kişiler gözaltına alındı.

Yerel kaynaklar, gözaltındaki kişilerin geçmişte PKK/YPG ile irtibatlarının bulunduğunu belirtirken, sorgulama doğrultusunda gözaltı sayısının da artabileceğini kaydetti.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Hatay Valiliği, Suriye’nin Afrin kentinde terör örgütü üyelerince bomba yüklü araçla yapılan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Saat 10.15’te Racu Yolu üzeri Selehattin Eyyübi kavşağında meydana gelen araç patlaması olayıyla ilgili ilk belirlemelere göre 2 sivilin hafif yaralandığı belirtilen açıklamada, “Olay yerindeki bazı araçlarda ise patlamanın etkisiyle hafif çaplı maddi hasar meydana geldiği görülmüş olup, valiliğimiz koordinasyonundaki ilgili emniyet birimlerimizce olayla ilgili inceleme çalışmalarımız devam etmektedir” denildi.

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