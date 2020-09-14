Afrin'de bomba yüklü araç patladı! Ölü ve yaralılar var
Kaynak: İHA
Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Sivil savunma ekipleri yaralıları çevrede bulunan hastanelere sevk ederken, patlama sonrası çıkan yangına müdahale edildi.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü araç patladı.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.Sivil savunma ekipleri yaralıları çevrede bulunan hastanelere sevk ederken, patlama sonrası çıkan yangına müdahale ediliyor.
Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde, bir kamyonete yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 3 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.
Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını belirtti.
YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.
- İran'ın Süleymani'nin intikamı için ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisine suikast planladığı iddia edildi
- Afrin'de bomba yüklü araç patladı! Ölü ve yaralılar var
- Almanya'dan Navalni açıklaması: Yatağından kalkabiliyor
- ABD'li ilaç firması Pfizer: Kovid-19 aşısının etkili olup olmadığını ekim sonuna kadar tespit edebiliriz
- Amazon ABD ve Kanada'da 100 bin yeni personel alacak
- İklim değişikliği nedeniyle Grönland'da büyük bir buzul parçalandı