Afrin'de bomba yüklü araç patladı! Ölü ve yaralılar var

Afrin'de bomba yüklü araç patladı! Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü araç patladı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Sivil savunma ekipleri yaralıları çevrede bulunan hastanelere sevk ederken, patlama sonrası çıkan yangına müdahale ediliyor.

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde, bir kamyonete yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 3 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını belirtti.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.