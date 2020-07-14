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14 Temmuz 2020 Salı 22:05:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2020 Salı 22:05:00

Afrika'da vaka sayısı 614 bin 412'ye çıktı

Kaynak: AA

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Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 614 bin 412'ye yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 16 bin 176 artarak 614 bin 412'ye ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 219 artışla 13 bin 504'e çıktı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 4 bin 172 ölümle Güney Afrika'da görülürken, Mısır'da 3 bin 935, Cezayir'de 1018 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller, Eritre ve Uganda'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 287 bin 796'ya ulaştı, bu ülkeyi 83 bin 1 vaka ile Mısır, 33 bin 153 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika’da, salgına yakalananların yarıya yakını da hastalığı yendi.

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