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27 Kasım 2021 Cumartesi 00:45:00 - Güncelleme:27 Kasım 2021 Cumartesi 00:45:00

Afrika'da Omikron varyantı ile vaka sayıları hızla artıyor

Kaynak: AA

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Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Omikron" varyantının ilk tespit edildiği ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son günlerde vaka sayıları hızla artıyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, vaka sayılarının tüm eyaletlerde düzenli olarak yükseldiği gözlemlenirken, Gauteng eyaleti salgının ülkedeki merkez üssü olma özelliği taşıyor.

Bilim insanları, vaka sayılarındaki bu artışın, ülkede dün tespit edilen ve "süper varyant" olarak da adlandırılan "Omikron" varyantıyla ilişkisi olup olmadığını araştırıyor.

Son 24 saatte 2 bin 828 kişi Kovid-19'a yakalandı. 22 Kasım'da günlük vaka sayısı 312 olarak bildirilmişti.

Bugün kaydedilen vakalarla birlikte toplam vaka sayısı 2 milyon 955 bin 328'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 12 artışla 89 bin 783 oldu.

OMİKRON VARYANTI

Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Omikron" olarak isimlendirilen B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, Omikron varyantı nedeniyle Güney Afrika'ya seyahat yasağı uyguluyor.

Etiketler : sağlık bakanlığı omikron veryantı türkiye
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