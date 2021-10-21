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21 Ekim 2021 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:21 Ekim 2021 Perşembe 08:30:00

Afrika'da ne işimiz var?

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Başkan Erdoğan'ın Afrika ziyareti, bölgenin eski sömürgecisi Fransa'da gündem oldu. Fransız medyası “Erdoğan, Çin, ABD ve Rusya ile çatışmadan ama Fransa'yı yenerek Afrika'da etkin olmayı başardı” dedi. Almanya ise Afrika'nın enerji ve hammadde kaynağı olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika'da Angola, Togo ve Nijerya ziyareti, bölgenin eski sömürgecisi Fransa başta olmak üzere dünya medyasında geniş yer buldu.

F24: TÜRK CAZİBESİ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Devlet kanalı France24, "Afrika'daki Türk cazibesi" ifadesini kullandığı yayınında, bu ziyaretlerde 'kilit sözleşmeler' ve 'göz ardı edilmemesi gereken ticari bir yön' bulunduğuna işaret etti. Yayında, Türkiye'nin Afrika ile ticari ilişkilerin sürekli arttığı vurgulanırken, özellikle Angola, Nijerya gibi ülkelerin enerji kaynaklarına işaret edildi. Yayında ayrıca, Türkiye'nin Afrika'ya yönelik kültürel ve diplomatik adımlar da attığı hatırlatılırken, şu ifadeler kullanıldı:

"Paris Türkiye'yi, 'sömürgeci Fransa karşıtı duyguları körüklemekle' suçluyor. Türkiye ise kendisini böyle bir geçmişi olmayan ülke olarak sunuyor ve kazan-kazan ortaklığı öneriyor. Böylece kıtada farklı bir rol oynayabileceğini çok iyi biliyor."

AFP: TÜRKİYE KÜRESELLEŞİYOR

AFP haber ajansı, Erdoğan'ın ziyaretlerini "Erdoğan, Afrikalılara 'kazan-kazan' ortaklık teklif ediyor" başlığıyla duyururken, TV5 Monde kanalı da, Türkiye'nin Afrika'da çok yönlü bir varlığı bulunduğuna işaret ederek, "Erdoğan Afrika'ya seyahat etmeden bir yıl geçirmiyor. Afrika kıtası bugün Türk nüfuz stratejisinde bir öncelik gibi görünüyor. Türkiye, dış politikasını küreselleştirmeye çalışan bir ülke" dedi.

FİGARO: FRANSA'YI YENDİ

Le Figaro gazetesi de "Erdoğan Afrika'daki varlığını güçlendiriyor" başlıklı yayınında,

Erdoğan'ın Afrika'da uzun vadeli diplomasi inşa ettiğini vurgularken, "Erdoğan 2017'de Mogadişu'da askeri üs kurdu; Arap Denizi, Aden Körfezi ve Kızıldeniz'e erişim sağladı. Yeniden bir deniz gücü olan Türkiye'nin hareket alanını Akdeniz ve Karadeniz ile sınırlamaya hiç niyeti yok. Doğu Afrika ve Hint Okyanusu ile ilgileniyor. Burada büyük güçler (ABD, Çin, Fransa) kampında yer almak istiyor" değerlendirmesini yaptı.

Yazıda, Türkiye'nin insansız hava araçlarının Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'da Türk nüfuzunu güçlendirdiği vurgulanırken, "Erdoğan'ın ABD, Çin, Rusya gibi güçlü ülkelerle çatışmadan akıllıca geliştirdiği bir nüfuz bu. Ancak Haziran 2020'de Libya açıklarında girdiği güç savaşında Fransa'yı yenilgiye uğratması gibi, alt seviyedeki güçlere meydan okumaktan çekinmiyor" denildi.

RND: FETÖ'YÜ ZAYIFLATTI

Almanya'da önde gelen haber portalı RND de, Erdoğan'ın seyahatini "Türkiye Afrika'daki etkisini nasıl artırıyor?" başlığı altında değerlendirdi. Erdoğan'ın uzun vadeli ekonomik, jeopolitik ve askeri boyutlu strateji izlediği vurgulanan yazıda, "Türkiye'nin 2003'te Afrika ile 5,4 milyar dolar olan ticareti geçen yıl 25 milyar dolara çıktı. 3 yıl içinde bunun iki katı hedefleniyor. Türk şirketleri Afrika'da yollar, köprüler, demiryolu hatları, limanlar ve havaalanları inşa ediyor. Afrika da bir enerji ve hammadde tedarikçisi olarak giderek daha fazla önem kazanıyor" denildi.

Yazıda, Erdoğan yönetiminde, Türkiye'nin Somali'nin başkenti Mogadişu'da en büyük askeri üssünü kurduğu, kıtanın Türk savunma sanayii ürünleri için giderek daha büyük bir pazara dönüştüğü ifade edildi.

Yazıda ayrıca, Erdoğan'ın Afrika'da izlediği dış politikanın FETÖ'nün kıtadaki varlığını zayıflattığı da vurgulandı.

ALJAZEERA: FRANSA'YI SARSTI

Katar merkezli küresel yayın kuruluşu Aljazeera da, "Türkiye Afrika ile bağlarını derinleştiriyor" başlıklı haberinde, Türkiye'nin iş modelinin diğer aktörlerin aksine hızlı, pratik ve etkili olduğu vurgulanarak, özellikle Batı Afrika'daki son hamlesinin Fransa'yı sarstığına işaret edildi. Haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel düzene karşı siyasi duruşu ve Batı'ya yönelik eleştirileri Afrika başkentlerinde yankı buldu. Türkiye ile bağları güçlendirmek Afrika ülkelerinin de yararına" yorumu yapıldı.

Etiketler : fransa afrika türkiye erdoğan
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