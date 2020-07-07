  • BIST
    119395
  • Dolar
    6,8596
  • Euro
    7,7471
  • Altın
    395,5880
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a hapis istemi!
AK Parti'li Ünal'dan 'sosyal medya düzenlemesi' açıklaması
Meteoroloji uyardı! İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor
Milli Savunma Bakanı Akar İtalyan mevkidaşı Guerini ile bir araya geldi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 133 bini aştı
Roma'da gelin adaylarından Kovid-19 kısıtlamaları protestosu
Afganistan'da bombalı saldırılarda 10 polis öldü
Gayrimenkul Döngü Hızı en yüksek il İstanbul en yavaş il Artvin
Diyanet'ten önemli hac açıklaması
Afrika'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
Meclis Başkanı seçiliyor... Oylamada ikinci tura geçildi
Bakan Akar'dan Fransa'ya tepki!
Kovid-19 pandemisinde ikinci dalga
İran'ın muhtemel tepkileri
Brezilya Devlet Başkanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Akılalmaz yöntem! Bu yolla Türk vatandaşlığına geçiyorlar
Japonya'daki sel ve heyelan felaketinde ölenlerin sayısı 56'ya yükseld
İstifa edip tazminat alabilirsiniz! İşte şartlar...
Meclis yeni başkanını seçiyor
Altın fiyatları inişli çıkışlı
Meteoroloji'den İstanbul ve 8 il için son dakika uyarısı
İmamoğlu'na yönetici dayanmıyor! İBB Genel Sekreterliği'ne getirdiği isim bakın kim çıktı?
BM Suriye Araştırma Komisyonu: Esed rejimi İdlib'de savaş suçu işledi
Korona bağışıklığı kısa süreli olabilir Sürü bağışıklığı hayal mi?
07 Temmuz 2020 Salı 14:43:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2020 Salı 14:43:00

Afrika'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında her gün yeni rekor kırılıyor.

Worldometers sitesinin paylaştığı verilere göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı bugün itibarıyla 496 bin 662'ye, ölü sayısı 11 bin 698'e çıktı.

Her gün 10 binden fazla yeni vaka kaydedilmeye başlanan kıtada, 1 Temmuz'daki toplam vaka sayısı 407 bindi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), vakaların yüzde 80'inin sadece 10 ülkede görüldüğünü açıklarken, birçok ülkede artışa rağmen önlemler hafifletilmeye başladı.

Afrika'nın kuzey ve güney uçlarında yer alan Mısır ve Güney Afrika vaka sayısında başı çekerken, bu ülkeleri sırasıyla Nijerya, Gana, Cezayir, Kamerun ve Fas izledi.

76 bin 222 vakanın görüldüğü Mısır'da 3 bin 422, 205 bin 721 vakanın olduğu Güney Afrika'da ise 3 bin 310 kişi virüsten ötürü hayatını kaybetti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER