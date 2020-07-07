Afrika'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Worldometers sitesinin paylaştığı verilere göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı bugün itibarıyla 496 bin 662'ye, ölü sayısı 11 bin 698'e çıktı.

Her gün 10 binden fazla yeni vaka kaydedilmeye başlanan kıtada, 1 Temmuz'daki toplam vaka sayısı 407 bindi.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), vakaların yüzde 80'inin sadece 10 ülkede görüldüğünü açıklarken, birçok ülkede artışa rağmen önlemler hafifletilmeye başladı.

Afrika'nın kuzey ve güney uçlarında yer alan Mısır ve Güney Afrika vaka sayısında başı çekerken, bu ülkeleri sırasıyla Nijerya, Gana, Cezayir, Kamerun ve Fas izledi.

76 bin 222 vakanın görüldüğü Mısır'da 3 bin 422, 205 bin 721 vakanın olduğu Güney Afrika'da ise 3 bin 310 kişi virüsten ötürü hayatını kaybetti.