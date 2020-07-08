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08 Temmuz 2020 Çarşamba 11:49:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2020 Çarşamba 11:49:00

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı yarım milyonu aştı

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Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı 511 bin 170'e yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 17 bin 460 artarak 511 bin 170'e ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 366 artışla 12 bin 15'e çıktı.

Kovid-19 salgınında 215 bin vaka ve 3 bin 502 ölüm ile Güney Afrika başı çekerken, bu ülkeyi 77 bin vaka ve 3 bin 489 ölüm ile Mısır izledi.

Seyşeller, Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Kıtada salgın en fazla güney ve kuzey bölgelerde yayılırken, Orta Afrika bölgesi virüsün en az görüldüğü yer oldu.

Okyanusya kıtasından sonra Kovid-19'dan en az etkilenen kıta olan Afrika'da iyileşen hasta sayısı da 247 bini geçti.

Dünya genelinde vaka sayısı 12 milyona yaklaşırken, 546 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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