  • BIST
    1129.1
  • Dolar
    6,9442
  • Euro
    8,2249
  • Altın
    441,2970
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Almanya FETÖ'ye para yağdırıyor
Çeşme'de kurallara uymayan mekanlara ceza
Çin'de Hagupit tayfunu nedeniyle 380 binden fazla kişi tahliye edildi
Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasının üzerinden bir yıl geçti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 861 bini geçti
Bakan Varank: Üretim cephesinde beklentiler olumlu
Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı! İhracatta yüzde 11.5'lik artış
Tosuncuk'un eli Çin'e kadar uzanmış! Para trafiği ortaya çıktı
Bakan Varank: Yurt dışına bağımlılığımız tamamen ortadan kalktı
Bakan Albayrak: Bu tarihi bir dönüm noktası
Futbolda transfer dönemi başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Japonya'da FETÖ'ye ait okulun önünde terör örgütü protestosu
Pakistan Başbakanı Han: En kötü senaryo İran ve Suudi Arabistan'ın çatışması
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
Medipol Başakşehir çeyrek final için Kopenhag karşısında
AK Parti Hatay Milletvekili taburcu edildi
Yurt içi piyasalar enflasyon verilerine odaklandı
Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
Cezayir basını yazdı: Türkiye firari 'başyaveri' iade etti
Arızalanan yolcu gemisi güvenlik güçlerince limana yanaştırıldı
İkinci el otomobil alacaklar dikkat!
Brent petrolün varili 43,76 dolar
Orman yangınlarında sabotaj şüphesi
04 Ağustos 2020 Salı 08:49:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2020 Salı 08:49:00

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 970 bini aştı

ABONE OL

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 972 bin 61'e yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, son 24 saatte kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 10 bin 673 artarak 972 bin 61 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 311 artışla 20 bin 661'e ulaştı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 8 bin 539 ölümle Güney Afrika, 4 bin 888 ölümle Mısır ve 1329 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 516 bin 485 oldu, bu ülkeyi 94 bin 640 vaka ile Mısır, 44 bin 129 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 632 bin 853 kişi ise hastalığı yendi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER