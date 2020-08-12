  • BIST
    1106.4
  • Dolar
    7,3258
  • Euro
    8,6177
  • Altın
    455,0710
İstanbul
21 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MHP Lideri Bahçeli: Yunanistan'ın, Mısır'la anlaşma imzalaması ahlaksız bir tertiptir
Prof. Dr. Mesut Hakkın Caşın'dan dikkat çeken Doğu Akdeniz açıklaması: NATO gemileri tabuta girer
Türk donanması Doğu Akdeniz'de kuş uçurtmuyor! Türkiye "savaşı" kazandı
Hakkari'de PKK'nın finansal ayağına ağır darbe! Van'da 61 kilo 495 gram eroin ele geçirildi
İngiltere ekonomisi yüzde 20,4 oranında daraldı
Konyaspor'da iki transfer imzayı atıyor
Dışişleri'nden Yunanistan'a 'okul' tepkisi: Asimilasyonun bir parçası
İran Meclisi, Ruhani'nin sunduğu Sanayi Bakanı adayı Hüseyin Müderris Hıyabani'ye güvenoyu vermedi
Bakan Soylu duyurdu... Amanos Dağları'nda Yıldırım-5 operasyonu başladı
ABD, İran'a yönelik silah ambargosunu kalıcı hale getirmek için sunacağı teklifini revize etti
TİKA'dan Gambiya'ya 'Kovid-19 yardımı
Esed rejimi yine bozguna uğradı! İdlib'de sızma girişimi püskürtüldü
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Altın fiyatlarında son durum
Koronavirüs tedbirleri devam ediyor... Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
Trump NATO'nun çivisini mi söküyor?
Tarımını doğru tanımlamak! Türkiye küresel piyasada ciddi bir aktör
Doğu Akdeniz'de bin 750 kilometrelik kablo döşendi... Yunanistan ve Rum bu haberle çılgına dönecek
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı!
Trabzonspor Marlon transferini KAP'a bildirdi
Rusya Kovid-19 aşısını buldu, ilk sırada Türkiye var
Fenerbahçe'de futbolcular testten geçti
İçişleri Bakanlığı, "vale ve değnekçi" sorununu ortadan kaldırmak için harekete geçti
Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı
12 Ağustos 2020 Çarşamba 07:04:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2020 Çarşamba 07:24:00

Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 24 bine yaklaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Afrika kıtasında Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, son 24 saatte kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 7 bin 995 artarak 1 milyon 69 bin 93'e çıktı.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 912'ye yükseldi.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 269 artışla 23 bin 912'ye ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 10 bin 751 ölümle Güney Afrika, 5 bin 59 ölümle Mısır ve 1322 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 566 bin 109'e çıkarken, bu ülkeyi 95 bin 834 vaka ile Mısır ve 47 bin 290 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 761 bin 619 kişi ise hastalığı yendi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER