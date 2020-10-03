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03 Ekim 2020 Cumartesi 14:18:00 - Güncelleme:03 Ekim 2020 Cumartesi 14:18:00

Afrika'da koronavirüs salgınında rakam 1 milyon 506 bini aştı

Kaynak: AA

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Afrika kıtasında tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 506 bini geçti. Güney Afrika Cumhuriyeti ise vaka sayısının en çok olduğu ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1 milyon 506 bin 15'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 36 bin 288’e yükseldi.

Kıtada tedavisi süren 223 bin 568 vaka bulunurken, 1 milyon 246 bin 159 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 16 bin 909 ile Güney Afrika, 5 bin 956 ile Mısır, 2 bin 263 ile Fas'ta görüldü.

En fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ilk üç ülke 677 bin 833 ile Güney Afrika, 128 bin 565 ile Fas ve 103 bin 466 ile Mısır oldu.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de Kovid-19'a bağlı ölüm rapor edilmedi.

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